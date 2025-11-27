Turska gradi “Čeličnu kupolu”

Turska, članica NATO-a koja posljednjih godina intenzivno razvija sopstvenu odbrambenu industriju, najavila je projekat “Čelična kupola” u julu 2024. godine, po uzoru na izraelsku “Gvozdenu kupolu”, prenosi Rojters.

Sistem obuhvata 47 različitih komponenti – od radara i raketa do elektrooptičkih senzora, komandno-kontrolnih centara i odbrambenih jedinica kratkog, srednjeg i dugog dometa.

Predsjednik SSB-a Haluk Gorgun rekao je da se ugovori odnose na borbene sisteme i njihove napredne verzije koje će da razvije kompanija Roketsan, naglasivši da će “Čelična kupola” biti u potpunosti domaći projekat.

“Ovi ugovori će ojačati naše odvraćanje i proširiti domet naših borbenih sistema”, naveo je Gorgun.

Čelni ljudi Aselsana i Roketsana ocjenili su da je reč o “strateškim” ugovorima koji obuhvataju razvoj protivvazdušnih, svemirskih, protivtenkovskih i drugih ključnih sistema.

Iako Turska najavljuje snažan napredak u izgradnji sopstvenih sistema, analitičari upozoravaju da je potpuno operativna verzija “Čelične kupole” još uvek daleko od realizacije, ističe Rojters.

Facebook komentari