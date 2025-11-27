Svijet

Turska gradi “Čeličnu kupolu”

Objavljeno prije 48 minuta

Turske odbrambene kompanije potpisale su ugovore vredne 6,5 milijardi dolara za jačanje nacionalnog višeslojnog protivvazdušnog sistema “Čelična kupola”, saopštilo je Predsedništvo odbrambene industrije (SSB).

Turska, članica NATO-a koja posljednjih godina intenzivno razvija sopstvenu odbrambenu industriju, najavila je projekat “Čelična kupola” u julu 2024. godine, po uzoru na izraelsku “Gvozdenu kupolu”, prenosi Rojters.

Sistem obuhvata 47 različitih komponenti – od radara i raketa do elektrooptičkih senzora, komandno-kontrolnih centara i odbrambenih jedinica kratkog, srednjeg i dugog dometa.

Predsjednik SSB-a Haluk Gorgun rekao je da se ugovori odnose na borbene sisteme i njihove napredne verzije koje će da razvije kompanija Roketsan, naglasivši da će “Čelična kupola” biti u potpunosti domaći projekat.

“Ovi ugovori će ojačati naše odvraćanje i proširiti domet naših borbenih sistema”, naveo je Gorgun.

Čelni ljudi Aselsana i Roketsana ocjenili su da je reč o “strateškim” ugovorima koji obuhvataju razvoj protivvazdušnih, svemirskih, protivtenkovskih i drugih ključnih sistema.

Iako Turska najavljuje snažan napredak u izgradnji sopstvenih sistema, analitičari upozoravaju da je potpuno operativna verzija “Čelične kupole” još uvek daleko od realizacije, ističe Rojters.


