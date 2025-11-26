Evropski parlament predložio ograničenje korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina

Tokom plenarne sjednice, zastupnici Evropskog parlamenta usvojili su neobavezujući izvještaj sa 483 glasa za, 92 protiv i 86 suzdržanih, pozivajući na ambiciozne akcije Evropske unije za zaštitu maloljetnika na internetu.

Pozvali su na minimalnu dob od 16 godina na nivou cijele EU i zabranu najštetnijih praksi koje izazivaju ovisnost,pišu Vijesti

“Kako bi pomogao roditeljima da upravljaju digitalnim prisustvom svoje djece i osigurao online angažman primjeren uzrastu, Parlament predlaže usklađenu digitalnu minimalnu dob od 16 godina za pristup društvenim mrežama, platformama za dijeljenje videa i AI pratiocima, dok bi se djeci od 13 do 16 godina omogućio pristup uz roditeljski pristanak”, pojašnjeno je, prenosi BHRT.

Zastupnici Evropskog parlamenta također su pozvali na zabranu platformi koje ne poštuju pravila EU, poduzimanje mjera protiv uvjerljivih tehnologija poput ciljanog oglašavanja i influencer marketinga, zaštitu maloljetnika od komercijalne eksploatacije i hitno rješavanje etičkih i pravnih izazova koje predstavljaju generativni AI alati, uključujući deepfakeove i chatbotove za druženje.

