Procurio poziv Trampovog i Putinovog čovjeka, cijela planeta zanijemila od šoka! Jedan detalj je sve digao na noge!

Kremlj se jutros oglasio nakon što je Bloomberg objavio transkript petominutnog razgovora između Stiva Vitkofa, posebnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trampa, i Jurija Ušakova, najbližeg spoljno poslovnog savjetnika Vladimira Putina.

Kako piše Bloomberg, Vitkof je 14. novembar Ušakovu davao savete o tome kako Putin treba da pristupi Trampu u vezi sa američko-ruskim pregovorima o mirovnom planu za Ukrajinu. Upravo taj transkript juče je procurio u američke medije.

Ušakov: Vjerovato žele da omeste mirovne pregovore

Ruski diplomata Jurij Ušakov rekao je za državnu televiziju da je objava njihovog razgovora pokušaj da se oslabi i uspori diplomatski proces. “Vjerovatno je to učinjeno kako bi se omeli mirovni pregovori”, rekao je Ušakov, prenose ruski državni mediji.

Dodao je da je “malo vjerovatno da je to učinjeno radi poboljšanja odnosa”. “Ti se odnosi sada grade, grade se teško, kroz ovakve kontakte, uključujući i telefonske razgovore”, rekao je.

Ušakov je naglasio da sa Vitkofom razgovara često i da ti razgovori nisu javni.

Bloomberg: Vitkof mu govorio kako Putin treba da pistupi Trampu

Bloomberg je juče objavio detalje transkripta poziva od 14. novembra u kojem je Vitkof, prema snimci u koju su imali uvid, Ušakovu davao konkretne upute.

Prema pisanju Bloomberga, Vitkof je predlagao da Moskva organizuje telefonski razgovor Putina i Trampa pre dolaska ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Bijelu kuću sljedeće sedmice.

Prema izvještaju, Vitkof je rekao: “‘Zelenski dolazi u Bijelu kuću u petak. Ići ću na taj sastanak jer žele da budem tamo, ali mislim da bi bilo dobro da, ako je moguće, obavimo taj poziv sa vašim šefom pre tog petka.’”

Bloomberg navodi da je razgovor trajao oko pet minuta i da je Vitkof u više navrata Ušakovu opisivao Trampa kao “čovjeka mira” kojem se može prići uz “pravilnu pripremu razgovora”.



Kontakti su učestali, tvrdi Kremlj

Ušakov je u reakciji za rusku državnu televiziju potvrdio da često razgovara s Vitkofom, ali je naglasio da ti razgovori nisu javni i da su deo “teških, ali nužnih diplomatskih napora”.

Ruski mediji ističu da je Kremlj time želio umanjiti političku štetu nastalu objavom transkripta, dok nije komentarisao sadržaj samog razgovora, piše espreso.

