Trump je upravo povukao potez koji je šokirao cijeli svijet: Tiče se rata u Ukrajini, Rusija je zbog ovoga van sebe

Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je 25. novembra da Ukrajina nema nikakav rok da prihvati prvobitno sastavljen predlog od 28 tačaka, povukavši se tako od ranijih izjava u kojima je nagovještavao da želi dogovor do Dana zahvalnosti, piše espreso.

“Rok za mene je – kad bude gotovo”, rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One. Dodao je da američki pregovarači postižu napredak u razgovorima i sa Moskvom i sa Kijevom, navodeći da je Rusija pristala na “neke ustupke”, iako nije iznio detalje.

Okvir za okončanje rata, koji je izradila američka strana iza zatvorenih vrata, a koji je specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof pripremao u koordinaciji sa izaslanikom Kremlja Kirilom Dmitrijevim, izazvao je zabrinutost da bi Vašington mogao izvršiti pritisak na Ukrajinu da potpiše sporazum povoljan za Kremlj.

Financial Times je ranije izvestio da je plan od 28 tačaka skraćen na 19 tokom razgovora američke, ukrajinske i evropskih delegacija u Ženevi.

Na pitanje o kritikama tog prijedloga, Tramp je rekao: “To je bila samo mapa”.

“To nije bio plan. To je bio koncept. I od toga se sada uzima svaka od 28 tačaka, pa se onda spušta na 22 tačke. Mnogo toga je rješeno, i to vrlo povoljno rešeno. Vidjet ćemo šta će biti”, rekao je Tramp.

Tramp je dodao da će njegov izaslanik, Stiv Vitkof, otputovati u Moskvu naredne nedjelje da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Posljednjih dana Tramp je govorio da želi da Ukrajina pristane na mirovni sporazum do Dana zahvalnosti. Međutim, američki predsednik i njegovi saradnici su se u međuvremenu povukli od tog čvrstog roka, rekavši da žele dogovor “što je prije moguće”.

Bloomberg je izvestio da je Vitkof tokom telefonskog razgovora 14. oktobra sa najvišim Putinovim savjetnikom Jurijem Ušakovom predložio da se zajedno radi na planu prekida vatre i da se organizuje telefonski razgovor Trampa i Putina prije posjete predsjednika Volodimira Zelenskog Beloj kući te nedelje, navodeći kao mogući model nedavno postignuti sporazum o Gazi.

Na pitanje o tom izvještaju, Tramp je rekao da nije čuo snimak, ali ga to ne iznenađuje.

“To je ono što radi neko ko sklapa dogovore. Znate, jer on to mora da proda Ukrajini. Mora da proda Ukrajinu Rusiji. Morate reći, evo, oni ovo žele. Morate ih ubediti u to. To je veoma standardan vid pregovaranja. Nisam to čuo, ali sam čuo da je to bila standardna pregovaračka priča”, naveo je američki predsjednik.

Tramp je dodao da se čini da Rusija trenutno ima prednost na bojnom polju i da je u interesu Ukrajine da postigne dogovor.

“Rusija bi ionako mogla da uzme deo ukrajinske teritorije tokom naredna dva mjeseca”, rekao je, dodajući da se sa Evropom dogovaraju bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

Opisujući trenutne razgovore, rekao je: “Pa, oni sada pričaju o tome da se zemlja mijenja na obje strane i da pokušaju da srede granicu. Ne možete povući liniju kroz sredinu kuće. Ne možete kroz sredinu autoputa. Dakle, pokušavaju nešto da smisle. To je komplikovan proces. Ne ide tako brzo.”

