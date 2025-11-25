Poplava uništila palestinske šatore u Pojasu Gaze

Većina od dva miliona stanovnika Gaze napustila je svoje domove tokom izraelske dvogodišnje kopnene i vazdušne ofanzive, a mnogi od njih sada žive u šatorima ili drugim sličnim skloništima.

Iako je primirje na snazi od sredine oktobra u ratu su uništene gotovo sve tvrde građevine, uključujućVijestii bazičnu infrastrukturu.

Amdžad Al-Šava, šef palestinske nevladine organizacije “Mreža”, rekao je da postoji hitna potreba za najmanje 300.000 novih šatora kako bi primili oko 1,5 miliona ljudi koji su i dalje raseljeni,pišu

Palestinska služba civilne zaštite saopštila je da su hiljade šatora u kojima su smještene raseljene porodice poplavljene usljed kiša ili oštećene bujičnim vodama tokom prošle sedmice, prenosi Srna.

Pojedini šatori su potpuno uništeni, jer je nivo vode u nekim dijelovima Gaze dostigao pola metra, dok je jedna poljska bolnica morala da obustavi rad.

