Svijet

Poplava uništila palestinske šatore u Pojasu Gaze

5.5K  
Objavljeno prije 42 minute

Šatori desetina hiljada palestinskih beskućnika su potopljeni usljed obilnih kiša i poplava koje su pogodile Pojas Gaze.

Većina od dva miliona stanovnika Gaze napustila je svoje domove tokom izraelske dvogodišnje kopnene i vazdušne ofanzive, a mnogi od njih sada žive u šatorima ili drugim sličnim skloništima.

Iako je primirje na snazi od sredine oktobra u ratu su uništene gotovo sve tvrde građevine, uključujućVijestii bazičnu infrastrukturu.

Amdžad Al-Šava, šef palestinske nevladine organizacije “Mreža”, rekao je da postoji hitna potreba za najmanje 300.000 novih šatora kako bi primili oko 1,5 miliona ljudi koji su i dalje raseljeni,pišu

Palestinska služba civilne zaštite saopštila je da su hiljade šatora u kojima su smještene raseljene porodice poplavljene usljed kiša ili oštećene bujičnim vodama tokom prošle sedmice, prenosi Srna.

Pojedini šatori su potpuno uništeni, jer je nivo vode u nekim dijelovima Gaze dostigao pola metra, dok je jedna poljska bolnica morala da obustavi rad.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh