Premijeri Finske, Danske i Luksemburga premijer ostali “zaglavljeni” na aerodromu?! Haos na pisti

Zbog ovog kvara premijeri su kasnili ili uopšte nisu ni prisustvovali samitu Evropska unija-Afrička unija u Lunadi u Angoli.

Prema navodima više diplomata za Euraktiv, troje evropskih lidera, kao i visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas, čekali su na pisti aerodroma na putu ka samitu EU-Afrička unija u Luandi, kada avion nije mogao da poleti.

Finski premijer Peteri Orpo kasnije je, uz veliko kašnjenje, uspio da stigne u Luandu, dok su Kalas, danska premijerka Mete Frederiksen i luksemburški premijer Luc Frieden otkazali putovanje i ostali u Evropi.

Portparol Lufthanze Boris Ogurski potvrdio je za portal Euraktiv da je let LH560 od 23. novembra kasnio 13 sati i 25 minuta zbog kvara na sistemu za obaveštavanje putnika.

“Žalimo zbog neprijatnosti koje su naši putnici pretrpeli”, naveo je on u saopštenju. Ogurski je dodao da iz “razloga zaštite podataka” ne može da potvrdi ko je bio u avionu.

Prema njegovim riječima, rezervni avion je mogao biti obezbjeđen, ali je noćna zabrana letenja koja počinje u 23 časa u Frankfurtu onemogućila svako rešenje.

Facebook komentari