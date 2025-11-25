Užas u Italiji: Provalili u automobil i silovali djevojku (18) pred njezinim zaručnikom (24)

Italijanski mediji prenose da je par bio parkiran u osamljenom dijelu parka Tor Tre Teste u Rimu, kada su ih napadači opkolili i razbili prozor vozila, piše Sky.

Prema policijskom izvještaju, prvo su iz automobila izvukli 24-godišnjeg mladića, a zatim i djevojku. Dvojica napadača su muškarca držala prikovanim za tlo, dok je djevojka odvučena nekoliko metara dalje i brutalno napadnuta.

Nakon napada, napadači su pobjegli, a par je odmah prijavio zločin.

Rimska policija je uhapsila trojicu Marokanaca pod sumnjom za grupno silovanje i pljačku, dvojicu u Rimu nekoliko dana nakon napada, a trećeg u Veneciji.

Slučaj iz Rima ponovo je potaknuo javne rasprave o seksualnom nasilju u Italiji.

Istražitelji navode da su prikupljeni otisci prstiju s razbijenog prozora odgovarali uhapšenima. Sumnja se da je napad započeo kao pljačka jer su nestale i lične stvari para.

Istraga ostaje otvorena, a policija provjerava je li bilo još napadača. prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari