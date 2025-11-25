Ukrajina pristala na prijedlog mirovnog sporazuma

Prema riječima zvaničnika, američki sekretar za vojsku Dan Driscoll održao je u ponedjeljak tajne razgovore sa ruskom delegacijom u Abu Dhabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati. Ovaj susret nadovezao se na razgovore održane u Ženevi između američkih i ukrajinskih predstavnika, čija je svrha bila ubrzanje napretka u novoj mirovnoj inicijativi koju vodi administracija predsjednika Donalda Trumpa.

“Ukrajinci su pristali na mirovni sporazum”, rekao je američki zvaničnik. “Ostalo je da se razriješi nekoliko manjih detalja, ali su u načelu prihvatili sporazum”.

Ni Ukrajina ni Rusija zvanično nisu potvrdile prisustvo svojih delegacija u Abu Dhabiju, a razgovori se odvijaju daleko od očiju javnosti. Ipak, portparol američke vojske, potpukovnik Jeffrey Tolbert, istakao je da su razgovori s ruskim predstavnicima intenzivirani.

“U ponedjeljak navečer i tokom utorka, sekretar Driscoll i njegov tim su bili u pregovorima s ruskom delegacijom radi postizanja trajnog mira u Ukrajini”, rekao je Tolbert. “Razgovori teku dobro i ostajemo optimistični. Sekretar Driscoll je u stalnoj koordinaciji s Bijelom kućom i relevantnim institucijama dok se pregovori nastavljaju”.

Američkim pregovorima u Ženevi prethodila je prezentacija mirovnog plana za Ukrajinu od 28 tačaka, kojeg je Washington predstavio Kijevu. ABC News saznaje da je plan revidiran i sada ima 19 tačaka, pri čemu su izbačeni prijedlozi koji su se ticali amnestije za djela počinjena tokom ratnih operacija, kao i raniji zahtjevi za ograničavanje buduće veličine ukrajinske vojske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak navečer da je urađen “značajan posao”, ali da je potrebno dodatno usaglašavanje detalja,piše N1

S druge strane, ruski zvaničnici su početkom sedmice naveli da nisu dobili nikakva obavještenja o revizijama plana iz Ženeve, što je dodatno povećalo neizvjesnost oko toga kako bi pregovori mogli izgledati u narednim sedmicama.

Nakon završetka sastanaka u Ženevi, državni sekretar Marco Rubio vratio se u SAD, dok je Driscoll otputovao u Abu Dhabi na sastanak s ruskom stranom, gdje su razmatrane izmjene ranijeg prijedloga.

