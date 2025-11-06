Kremlj: Rusija prati razgovore između SAD i Ukrajine

Kremlj je u ponedjeljak saopćio da će pričekati kako će se odvijati razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine o potencijalnom mirovnom planu te da neće komentirati medijske izvještaje o tako ozbiljnom i složenom pitanju.

Sjedinjene Države i Ukrajina su u zajedničkoj izjavi nakon nedjeljnih razgovora u Ženevi saopćili da su izradili “pročišćeni mirovni okvir” nakon što su ukrajinski saveznici kritikovali raniji plan od 28 tačaka koji je podržala Trampova administracija kao previše naklonjen Moskvi.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da bi američki prijedlozi za mir u Ukrajini mogli biti osnova za rješenje sukoba, ali da će, ako Kijev odbije plan, ruske snage dalje napredovati.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u ponedjeljak da Rusija nije primila nikakve službene informacije o ishodu pregovora u Ženevi.

– Naravno, pomno pratimo medijske izvještaje koji posljednjih nekoliko dana pristižu iz Ženeve, ali još nismo primili ništa službeno – izjavio je Peskov novinarima.

Vojni savez

– Pročitali smo izjavu da su, nakon rasprava u Ženevi, u tekst koji smo ranije vidjeli uneseni neki amandmani. Pričekat ćemo. Čini se da se dijalog nastavlja – kazao je.