Trump uputio čestitku povodom Dana državnosti BiH: Evo šta je poručio

Objavljeno prije 1 sat

Američki predsjednik Donald Trump uputio je Predsjedništvu BiH čestitku povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH.

Čestitku prenosimo u nastavku:

– Poštovani članovi Predsjedništva,

U ime Sjedinjenih Američkih Država čestitam narodu Bosne i Hercegovine na obilježavanju godišnjice vaše državnosti.

Dok slavite ovaj značajan dan, pozivam vaše lidere da iskoriste sadašnju priliku da zajednički rade na pronalaženju lokalnih rješenja koja imaju podršku svih konstitutivnih naroda. To će unaprijediti stabilnost u zemlji i omogućiti nam da produbimo naše partnerstvo zasnovano na zajedničkim interesima i obostranoj dobrobiti.

– S poštovanjem, Donald J. Trump, stoji u čestitci naslovljenoj na predsjedavajućeg Željka Komšića. prenosi Novi.


