“Trampe, ne radi to”

Naime, 24 odsto Amerikanaca izjavilo je da je Trampova administracija jasno objasnila američki stav o vojnoj akciji u Venecueli, dok u isto vrijeme, 76 odsto smatra da administracija SAD to još nije učinila.

Amerikanci ne smatraju Venecuelu velikom pretnjom za SAD, većina ima stav da Venecuela predstavlja manju prijetnju i uglavnom su protiv moguće vojne akcije.

Na pitanje da li je Venecuela prijetnja po bezbjednost SAD, 13 odsto ispitanika je odgovorilo da smatra da je Venecuela velika pretnja za SAD, 48 odsto smatra da je manja pretnja, dok 39 procenata misli da Venecuela nije pretnja po SAD.

Istraživanje je pokazalo da ideja o potencijalnoj američkoj vojnoj akciji u Venecueli nailazi na široko neslaganje.

Troje od četvoro Amerikanca, takođe, smatra da bi Tramp morao da dobije saglasnost Kongresa prije nego što preduzme vojnu akciju u Venecueli, uključujući nešto više od polovine republikanaca.

Vojnu intervenciju SAD u Venecueli bi podržalo 30 odsto Amerikanaca, dok bi 70 procenata bilo protiv.

Kako je juče za Rojters kazalo četvoro američkih zvaničnika, SAD su spremne da u narednim danima pokrenu novu fazu operacija vezanih za Venecuelu. Agencija nije bila u mogućnosti da utvrdi tačno vrijeme ili obim novih operacija, niti da li je američki predsjednik Donald Tramp donio konačnu odluku o akciji.

U posljednjih nekoliko nedelja pojavile su se brojne najave o predstojećoj akciji, dok su američke vojne snage raspoređene na Karibima usled pogoršanih odnosa sa Venecuelom, navodi Rojters.

Administracija Donalda Trampa razmatra opcije u vezi sa Venecuelom kako bi se suprotstavila onome što je prikazala kao ulogu predsjednika te zemlje Nikolasa Madura u snabdjevanju ilegalnim drogama koje ubijaju Amerikance, navodi Rojters. Maduro je negirao da ima bilo kakve veze sa ilegalnom trgovinom drogom.

Vojna priprema u Karibima traje mjesecima, a Tramp je odobrio tajne operacije CIA u Venecueli, navodi agencija.

SAD planiraju sutra da proglase Kartel del Soles za stranu terorističku organizaciju zbog njegove navodne uloge u uvozu ilegalnih droga u SAD, saopštili su zvaničnici. Administracija Trampa optužila je Madura da predvodi Kartel del Soles, što on negira.

