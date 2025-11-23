Obavještajne službe Irana: Strane sile žele destabilizirati zemlju

Iranska novinska agencija ISNA izvijestila je u subotu da je ministar obavještajnih službi Esmail Khatib upozorio da “neprijatelj nastoji ciljati vrhovnog vođu, ponekad putem atentata, ponekad kroz neprijateljske napade.”

Iako nije odmah bilo jasno da li se ministar referisao na konkretan incident, iranski zvaničnici često optužuju strane sile za zavjere, a izjave o prijetnjama Khameneijevom životu bile su rijetke prije dvanaestodnevnog sukoba između Izraela i Irana u junu.

– Oni koji djeluju u tom smjeru, svjesno ili nesvjesno, su infiltrirani agenti neprijatelja – dodao je Khatib, direktno se referirajući na Izrael i SAD.

Tokom sukoba ranije ove godine, Izrael je gađao visoke iranske vojno-naučne zvaničnike, nuklearne naučnike, vojne i stambene objekte, dok su SAD kasnije izvele napade na ključne nuklearne objekte.

Na pitanje o izvještajima tokom rata da je američki predsjednik Donald Trump odbio izraelski plan za ubistvo vrhovnog vođe zbog zabrinutosti da bi to eskaliralo sukob s Iranom, izraelski premijer Benjamin Netanyahu je bio odmjeren, ali je rekao da bi takav potez “okončao sukob”.

U to vrijeme, Trump je također izjavio da je vrhovni vođa Irana “vrlo lagana meta” i da “ga trenutno nećemo ukloniti, barem ne za sada.” Kasnije je na platformi Truth Social naveo da je spasio Khameneija od “veoma ružne i sramotne smrti”.

86-godišnji Khamenei je vrhovni vođa Irana od 1989. godine i ima konačnu riječ u svim državnim pitanjima,piše Vijesti

Ranije ovog mjeseca, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je da je posebno zabrinut za Khameneijev život tokom rata i da se plaši da bi institucije zemlje “mogle početi međusobno da se sukobljavaju.”

U julu je Khamenei rekao da su napadi Izraela tokom rata imali za cilj da oslabe Islamsku Republiku, izazovu “nemire i dovedu ljude na ulice kako bi srušili sistem.”

Primirje između Irana i Izraela na snazi je od 24. juna, ali su obje strane – Izrael i SAD – zaprijetile novim udarima ukoliko Teheran oživi svoj nuklearni program.

