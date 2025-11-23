“Prešli ste crvenu liniju!”

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi ocijenio je danas da je Japan ‘prešao crvenu liniju’ nakon što su komentari nove japanske premijerke sugerirali mogućnost vojne uključenosti u dešavanja oko Tajvana.

Wang se osvrnuo na ranije istupe Sanae Takaichi, u kojima je ona navela da bi kineska pomorska blokada Tajvana ili neka druga vrsta pritiska mogla predstavljati razlog za reakciju japanskih oružanih snaga. Prema Wangovim riječima, te izjave bile su ‘šokantne’, što je preneseno u saopćenju objavljenom na zvaničnoj stranici kineskog Ministarstva vanjskih poslova.

‘Šokantno je da su sadašnji japanski čelnici javno poslali pogrešan signal o pokušaju vojne intervencije u tajvanskom pitanju, rekli stvari koje nisu smjeli reći i prešli crvenu liniju koja se nije smjela dirati’, poručio je kineski ministar.

Wang, najviši kineski zvaničnik koji se do sada javno oglasio o ovom pitanju, naglasio je da Kina mora ‘odlučno odgovoriti’ na poteze Tokija te da je obaveza svih država da ‘spriječe ponovno oživljavanje japanskog militarizma’.

Ove izjave Takaichi dodatno su povećale tenzije između Kine i Japana u proteklim sedmicama. Peking je u petak uputio pismo generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterresu u kojem je oštro osudio, kako navodi, Takaichino ‘teško kršenje međunarodnog prava’ i diplomatskih pravila.

Kina smatra Tajvan, koji je ranije bio pod japanskom upravom, dijelom svoje teritorije i ne isključuje upotrebu sile kako bi ga stavila pod svoju kontrolu. Peking se protivi bilo kakvom angažmanu stranih država na Tajvanu, naročito SAD-a, koji predstavlja glavni izvor naoružanja za ostrvo, ali i njegovih azijskih partnera poput Japana ili Filipina.

Takaichin stav smatra se tvrđim u odnosu na prethodne japanske premijere, koji su uglavnom izražavali zabrinutost zbog kineskih poteza, ali nisu jasno govorili o mogućim reakcijama Japana. Iako nije povukla svoje izjave, premijerka je naknadno poručila da će ubuduće izbjegavati iznošenje detaljnih scenarija o potencijalnim odgovorima.

