“Sprema se atentat na vrhovnog vođu”

Kako prenosi iranska agencija ISNA, ministar obaveštajnih službi Esmail Hatib izjavio je da “neprijatelj pokušava da na različite načine ugrozi vrhovnog vođu, ponekad kroz pokušaje atentata, a ponekad kroz direktne neprijateljske operacije”.

Nije precizirao da li govori o konkretnom događaju, ali iranski zvaničnici često navode spoljne zavjere kao prijetnju stabilnosti zemlje. Ipak, otvorene izjave o mogućim pokušajima atentata na Hamneija rijetko su se pojavljivale pre 12-dnevnog sukoba između Irana i Izraela u junu ove godine.

Hatib je poručio da “oni koji deluju u tom pravcu, svjesno ili nesvjesno, rade kao infiltrirani agenti neprijatelja”, jasno aludirajući na SAD i Izrael.

