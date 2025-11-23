Ukrajina dronovima napala veliku toplanu i elektranu u Moskovskoj oblasti

Ukrajina je danas dronovima napala veliku toplanu i elektranu u Moskovskoj oblasti, izazvavši požar i prisiljavajući uključivanje rezervnog napajanja i raspoređivanje mobilnih grijaćih jedinica, rekao je guverner Moskovske oblasti.

Ukrajinski dronovi su danas napali elektranu Šatura, oko 120 kilometara istočno od Kremlja, rekao je guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov.

Neprovjereni video snimak na Telegramu pokazao je nekoliko praskova, a zatim i nekoliko plamenih kugli koje se uzdižu u noćno nebo.

– Neke od dronova uništile su snage protuzračne odbrane. Nekoliko ih je palo na teritoriju stanice. U objektu je izbio požar. Sada je lokaliziran – rekao je Vorobjov.

Tri transformatora u elektrani, svaki površine oko 65 kvadratnih metara, zapalila su se, prenio je list Kommersant, pozivajući se na saopćenje ministarstva za hitne slučajeve.

Vorobjov je rekao da je uključeno rezervno napajanje i da su mobilni sistemi grijanja raspoređeni u područje gdje je temperatura bila oko tačke smrzavanja.

Jedan lokalni stanovnik rekao je da nije bilo grijanja.

Rusija, koja je posljednjih mjeseci ciljala ukrajinsku energiju i grijanje, oslanja se na ogromne toplane iz sovjetskog doba za opskrbu domaćinstava.

