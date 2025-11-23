Muškarac porijeklom iz BiH uhapšen zbog sumnje na ubistvo partnerice u hotelskoj sobi u Antverpenu

Sam prijavio napad: “Učinio je nešto svojoj partnerici”

Prolaznici su sinoć oko 23:30 sati zatekli policiju, ambulantna kola i ljekare ispred hotela “Leonardo”, hotela sa četiri zvjezdice. Portparol tužilaštva u Antverpenu, Kristof Aerts, potvrdio je da je muškarac na ulici sam zaustavio prolaznike i zamolio ih da pozovu policiju. “Učinio je nešto svojoj partnerici,” rekao je Aerts.

Agenti su u hotelskoj sobi pronašli teško povrijeđenu ženu (53). Uprkos naporima hitnih službi, žrtva je preminula na licu mjesta.

Osumnjičeni je suprug žrtve: U pritvoru zbog sumnje na ubistvo

Četrdesetšestogodišnji Osman H. je suprug žrtve. Par je bio u braku nekoliko godina, ali se navodi da su se u posljednje vrijeme imali problema,piše N1

Osman H. je uhapšen i priveden na ispitivanje. Njegovi advokati su potvrdili da je on u stanju šoka i da je “vrlo emotivan”.

Istraga u toku, čeka se obdukcija

Istražni sudija je naložio obdukciju, koja će biti obavljena tokom vikenda, kako bi se utvrdio precizan uzrok smrti. Policija Antverpena nastavlja istragu.

Osumnjičeni je danas izveden pred istražnog sudiju, koji je odlučio da ga privede u istražni zatvor zbog sumnje na ubistvo. Njegov dalji pritvor biće razmatran pred sudskim vijećem sljedeće sedmice.

