Mamdani u Bijeloj kući poručio Trampu: Izraelska vlada čini genocid, a naša to finansira

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani poručio je u petak predsjedniku Donaldu Trampu da stanovnici Njujorka žele da se njihov porezni novac preusmjeri s beskrajnih ratova na rješavanje hitnih potreba kod kuće.

Mamdani je dao izjavu novinarima u Ovalnoj kancelariji nakon sastanka s Trampom, stojeći pored njega.

-Kada sam razgovarao s Njujorčanima koji su glasali za predsjednika prošlog novembra, na Hillside Avenue i Fordham Roadu, pitao sam ih zašto. Iznova sam čuo dva ključna razloga. Jedan je bio želja da se okončaju beskrajni ratovi, a drugi je potreba da se riješi kriza troškova života – rekao je Mamdani.

Na pitanje o njegovim ranijim izjavama o umiješanosti Sjedinjenih Američkih Država u genocid Izraela u Pojasu Gaze, Mamdani je rekao:

– Govorio sam o tome da izraelska vlada čini genocid, i govorio sam o tome da naša vlada to finansira.

Dodao je da mnogi Njujorčani žele da njihov porezni novac “ide u korist Njujorčana i njihove mogućnosti da priušte osnovno dostojanstvo”.

Neobičan trenutak u Bijeloj kući: Tramp “odobrio” Mamdaniju da ga naziva fašistom

Naglašavajući rastuće društvene probleme, Mamdani je podsjetio da je Njujorku devetu uzastopnu godinu grad u kojem više od 100.000 školske djece živi bez doma, te je dodao:

– Evo očajne potrebe, ne samo za poštivanjem ljudskih prava, nego i za ispunjavanjem obećanja koja smo dali Njujorčanima. Ljudi su umorni od toga da naš porezni novac finansira beskrajne ratove. Također vjerujem da moramo ispuniti svoje međunarodne obaveze po pitanju ljudskih prava, a znam da se i danas ta prava krše.

Novoizabrani gradonačelnik rekao je da su mnogi Trampovi birači koje je susreo, uključujući i jednog apotekara u kvartu Jamaica u Queensu, izrazili umor od američkog angažmana u ratovima širom svijeta.

Nazvavši sastanak s Trampom produktivnim, Mamdani je dodao:

– Cijenio sam sastanak s predsjednikom, kako je i sam rekao, bio je to produktivan razgovor fokusiran na mjesto koje obojica volimo i cijenimo – Njujork Siti. Razgovarali smo o stanarinama, o cijeni hrane, o režijama. Razgovarali smo o različitim načinima na koje se ljudi potiskuju van grada.

Facebook komentari