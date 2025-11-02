Merc: Rusija mora konačno okončati agresorski rat protiv Ukrajine

Njemački kancelar Friedrich Merz u subotu je pozvao Rusiju da okonča svoj “agresorski rat” protiv Ukrajine, koji ulazi u petu godinu.

– Rusija je pokrenula ilegalni agresorski rat. Sada Rusija mora konačno okončati ovu agresiju koja je Evropi donijela ogromnu ljudsku patnju – rekao je Merz obraćajući se samitu G20 u Johannesburgu u Južnoj Africi, javlja Anadolija.

Dodao je da Rusija snosi odgovornost i za ogroman utjecaj rata na globalnu ekonomiju. Svi ostali članovi G20 također moraju ispuniti svoje obaveze, ne samo iz ekonomskog interesa.

– To dugujemo svim ljudima na svijetu – to je najveći izazov za G20 – istakao je.

Njemačka vlada saopćila je u petak da svaki mirovni plan za Ukrajinu mora uključivati “priznanje suvereniteta i čvrste sigurnosne garancije” za zemlju razorenu ratom.

– Njemačka podržava mirovne napore zasnovane na priznanju suvereniteta Ukrajine i obavezi pružanja čvrstih sigurnosnih garancija. Pozdravljamo što je pokrenuta nova mirovna inicijativa – rekao je portparol vlade Stefan Kornelius, komentirajući 28 tačaka mirovnog plana koji je SAD pripremio s ciljem okončanja rata, koji je počeo u februaru 2022. godine.

Facebook komentari