Konačno odlučio: Zelenski formirao ukrajinsku delegaciju za mirovne pregovore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) potpisao je ukaz o formiranju ukrajinske delegacije koja će učestvovati u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, međunarodnim partnerima i predstavnicima Rusije radi postizanja pravednog i održivog mira.

Dekret je objavljen na zvaničnoj stranici predsjednika, a u sastav delegacije uključeni su: šef kabineta predsjednika Andrij Jermak kao šef delegacije, sekretar Saveta za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustem Umerov, načelnik Glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Kirilo Budanov, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Andrej Hnatov, šef Vanjske obavještajne službe Oleg Ivaščenko, prvi zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Kislica, prvi zamjenik sekretara Vijeća za nacionalnu sigurnost Jevgenij Ostrjanski, zamjenik načelnika SBU Oleksandr Poklad i savjetnik šefa predsjedničkog kabineta Aleksandr Bevz.

Šefu delegacije je omogućeno da vrši izmjene u sastavu delegacije u dogovoru sa predsjednikom, kao i da uključi zaposlene u državnim organima, preduzećima, ustanovama, naučne savjetnike i stručnjake radi efikasnog rada tima, prenio je Ukrinform.

Troškove učešća delegacije u pregovorima obezbjedit će Kabinet ministara Ukrajine.

Tramp: Zelenski će morati prihvatiti naš mirovni plan

Američki predsjednik Donald Tramp 21. novembra je potvrdio da je njegova administracija odredila sljedeći četvrtak kao rok do kojeg bi Ukrajina trebalo da pristane na plan Bele kuće za okončanje rata, koji se, prema američkim medijima, sastoji od 28 tačaka podijeljenih u četiri kategorije: mir u Ukrajini, garancije sigurnosti, sigurnost u Evropi i budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom.

Zelenski je nakon razgovora sa američkim potpredsjednikom Džej Di Vensom rekao da će Ukrajina, SAD i Evropa raditi na nivou savjetnika kako bi put ka miru bio ostvariv.

