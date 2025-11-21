‘Ako ne potpišete, ostajete bez oružja i obavještajnih podataka!‘

…za Reuters, suočava s mnogo snažnijim pritiskom Washingtona nego u prijašnjim pokušajima pregovora s Moskvom. Ovoga puta, tvrde izvori, američka administracija jasno je poručila Kijevu da mora pristati na okvir američkog mirovnog dogovora i to ubrzo.

Jedan od izvora rekao je da je SAD Ukrajini dao rok – želi da Kijev potpiše okvir dogovora do idućeg četvrtka. Uz to, Washington je dao do znanja da bi odbijanje moglo dovesti do ozbiljnih posljedica.

Izvori tvrde kako su američki dužnosnici naznačili da bi se u slučaju odbijanja smanjila ili čak obustavila ključna potpora, prije svega dostava oružja i razmjena obavještajnih podataka. Upravo na toj potpori ukrajinska obrana počiva već gotovo tri godine.

Kremlj je u petak izjavio da Rusija još nije primila ništa službeno od Sjedinjenih Država o američkom mirovnom planu za Ukrajinu od 28 točaka, ali da je spremna pregovarati.

Washington je Kijevu predstavio plan za koji ukrajinski dužnosnici tvrde da ga proučavaju.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Moskva i Washington još ne raspravljaju o prijedlozima u detalje, ali da se kontakti odvijaju.

“Postoje određene ideje s američke strane, ali trenutno se ne raspravlja ništa suštinski. Potpuno smo otvoreni – održavamo našu otvorenost za mirovne pregovore”, rekao je Peskov novinarima.

Također je istaknuo da napredovanje ruske strane na bojištu sužava prostor za djelovanje ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

“Učinkovitost ruskih oružanih snaga trebala bi Zelenskog i njegov režim uvjeriti da je bolje pregovarati i to učiniti sada. Bolje je to učiniti odmah nego kasnije. Njegov prostor za donošenje odluka se smanjuje kako gubi teritorij tijekom ofenzivnih akcija ruskih oružanih snaga”, rekao je Peskov.

Po njegovim riječima, nastavljanje rata je za Ukrajinu “besmisleno i opasno”.

“(Ukrajinski) režim mora donijeti odgovornu odluku. Učiniti to sada i preuzeti odgovornost”, dodao je.

Zelenski je potvrdio da je primio američki plan, ali nije izravno komentirao njegov sadržaj. Tijekom noći je na Telegramu objavio da je Ukrajina “spremna za konstruktivan, iskren i brz rad”.

