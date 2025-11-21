KAKAV ZELENSKI, OVO JE PRAVI VLADAR UKRAJINE! Volodimiru se trese tlo pod nogama – VRIJEME MU JE ODBROJANO?!

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski suočava se sa nizom kriza koje testiraju njegovu sposobnost da vodi naciju sve umorniju od rata, skoro četiri godine od početka sukoba velikih razmjera.

1. Korupcijski skandali

On se suočava se sa nizom kriza koje testiraju njegovu sposobnost da vodi naciju sve umorniju od rata, skoro četiri godine od početka ruske invazije. Već više od nedelju dana Zelenski se bori da obuzda posljedice korupcijskog skandala od 100 miliona dolara, u koji su umiješani visoki zvaničnici i saradnici. Pritisak raste i zbog američkog predloga, napravljenog u dogovoru sa Rusijom, koji bi zahtevao velike ustupke od Ukrajine, a vrlo malo od Rusije, kako bi se rat okončao.

Istovremeno, Rusija sporo ali stalno napreduje na delovima fronta dugog 1.000 kilometara i neprestano bombarduje energetske objekte Ukrajine, uzrokujući teške nestašice struje pred dolazak hladnijeg vremena.

2. Pobuna u vlastitoj stranci

Zelenski se suočava sa pobunom poslanika iz sopstvene stranke otkako su antikorupcijske institucije otkrile da je 100 miliona dolara pronevjereno iz energetskog sektora kroz mito izvođačima radova.

Nakon objave rezultata istrage, Zelenski je smenio dvoje visokih zvaničnika i sankcionisao bliske saradnike. Jedan od njih, Timur Mindič – partner u produkcijskoj kući u kojoj je Zelenski ranije bio suvlasnik – navodno je pobjegao iz zemlje.

Neki poslanici i aktivisti traže da predsjednik smjeni svog moćnog šefa kabineta, Andriju Jermaka. Ni Zelenski ni Jermak nisu osumnjičeni da su učestvovali u korupciji, ali mnogi smatraju da Jermak, koji ima veliki uticaj na državne odluke i kadrovska postavljenja, treba da snosi odgovornost kako bi se povratilo povjerenje javnosti.

Stranka Sluga naroda, koju Zelenski predvodi, osvojila je više od dvije trećine mjesta u parlamentu 2019. godine, ali postoji bojazan da bi mogla da se podeli ako Jermak ostane na funkciji.

Kako bude reagovao na korupcijski skandal moglo bi da bude presudno za poverenje saveznika, smatraju analitičari.

Zbog ratnog stanja u Ukrajini, predsjednički i parlamentarni izbori su odloženi na neodređeno vrijeme. To znači da Zelenski vjerovatno neće biti smijenjen dok rat traje, osim ako sam ne podnese ostavku.

Politički vjetrovi koji mu sada duvaju u lice mogli bi ipak da zakomplikuju izglasavanje eventualnog mirovnog sporazuma u parlamentu. Takođe, ako se bude kandidovao poslije rata, ostanak Jermaka u vrhu vlasti mogao bi da mu oslabi podršku.

3. Potencijalni rival – bivši general koji negira političke ambicije

Iako među izabranim političkim protivnicima nema stvarne pretnje po Zelenskog, jedan čovjek se ističe kao potencijalni izazivač – bivši komandant ukrajinske vojske, Valerij Zalužni.

Zalužni je predvodio uspešne kontraofanzive 2022. godine, a Zelenski ga je smijenio krajem 2023. Sada je ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji.

On poriče političke ambicije, ali ankete ga prikazuju kao mogućeg konkurenta Zelenskom, zbog čega spekulacije ne prestaju.

4. Plan SAD i Rusije za okončanje rata

SAD i Rusija sačinile su nacrt plana za okončanje rata od 28 tačaka, koji prema izvorima zahtjeva velike ustupke Kijeva, uključujući teritorijalne predahe i odustajanje od određenog naoružanja.

Plan predviđa da Rusija dobije efektivnu kontrolu nad cijelim Donbasom, iako Ukrajina još uvijek drži dio teritorije. Takođe bi podrazumijevao smanjenje američke vojne pomoći Ukrajini.

Zelenski je ranije odbijao gotovo iste uslove, nazivajući ih neustavnim i nepravednim. Još se nije oglasio o novom planu.

Analitičari upozoravaju da je trenutak objave plana poguban za Ukrajinu, jer djeluje kao udruženi pritisak na Zelenskog u momentu kada je oslabljen korupcijskim skandalom. Međutim, evropski saveznici već su se oštro usprotivili prijedlogu.

5. Pritisak Rusije na frontu i na energetski sistem Ukrajine

U međuvremenu, ruska vojska pojačava napade duž linije fronta i na energetska postrojenja, dodatno iscrpljujući Ukrajinu.

Ruske snage napreduju u više oblasti, posebno u regionu Harkova, prema Kupjansku i Limanu, koje je Ukrajina povratila 2022. Najžešće borbe vode se oko opkoljenog grada Pokrovska, ključnog logističkog čvorišta u Donjeckoj oblasti.

Napadi na elektrane u novembru izazvali su najteže nestašice struje od početka rata, piše espreso.

Facebook komentari