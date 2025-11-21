Australija zabranjuje društvene mreže za mlađe od 16 godina

Kompanija Meta, koja je vlasnik ove tri mreže, saopštila je da je počela da obavještava korisnike starosti od 13 do 15 godina putem imejla i poruka da će im nalozi biti deaktivirani počev od 4. decembra.

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupiće na snagu 10. decembra, a odnosi se na platforme kao što su TikTok, YouTube, X i Reddit.

Premijer ove zemlje kazao je da je cilj ove zabrane da se “djeci dozvoli da budu djeca”.

Meta i druge kompanije protive se ovoj mjeri, ali su navele da će je poštovati, prenosi Tanjug.

Australijsko regulatorno tijelo za internet procjenjuje da u toj zemlji ima 150.000 mlađih tinejdžera korisnika Fejsbuka, kao i 350.000 njih na Instagramu, starosti od 13 do 15 godina.

Platforme koje ne budu preduzele korake da blokiraju naloge mlađima od 16 godina mogle bi da budu kažnjene iznosom do 50 miliona australijskih dolara (oko 28 miliona evra), navodi BBC.

Komesarka za bezbjednost na internetu kazala je da je cilj zabrane da zaštiti tinejdžere od “pritisaka i rizika kojima mogu da budu izloženi dok su ulogovani na društvenim mrežama”.

Provjera starosti korisnika biće uvedena u Australiji kao obavezna mjera za naloge koji koriste čet opciju počev od decembra, kao i na Novom Zelandu i u Holandiji, dok će za ostatak svijeta važiti od januara, prenio je BBC.

