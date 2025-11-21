Svijet

Snažan zemljotres: 5,7 stepeni – ima mrtvih VIDEO

Objavljeno prije 27 minuta

Najmanje tri osobe poginule su u zemljotesu koji je pogodio jutros Bangladeš, prenosi Rojters.

Njemački istraživački centar za geonauke (GFZ) saopštio je ranije danas da je zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio zemlju.

Potres je bio na dubini od 10 kilometara, saopštila je agencija.


