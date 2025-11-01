Svijet

Uoči njegovog dolaska u Bijelu kuću: Trampova glasnogovornica Mamdanija nazvala komunistom

3.4K  
Objavljeno prije 18 minuta

Kada se budemo pripremali za preuzimanje dužnosti, obratit ću se Bijeloj kući, jer će ovaj odnos biti ključan za uspjeh našeg grada, poručio je

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) osvrnula se na skoru posjetu novog gradonačelnika Njujorka (New York) Zorana Mamdanija (Zohran Mamdani), koji bi uskoro trebao doći u Bijelu kuću, te je pritom posegnula za riječima aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), nazivajući ga komunistom.Levit je, između ostalog, istaknula da se Tramp može sastati s bilo kim, naglašavajući kako je, po njenom mišljenju, vrlo simbolično to što “sutra u Bijelu kuću dolazi komunista, kojeg je Demokratska stranka izabrala za gradonačelnika najvećeg grada u državi”. Tako je rekla novinarima tokom konferencije u Bijeloj kući.

Iako se Mamdani politički određuje kao demokratski socijalista, a ne komunist, glasnogovornica je nastavila s uvredama na njegov račun.

Naglasila je da smatra kako je posjeta “vrlo indikativna”, dodajući da to, prema njenom tumačenju, pokazuje kako je predsjednik Trump spreman razgovarati i sastati se sa svakim, nastojeći, kako kaže, raditi ono što je ispravno za američki narod – bez obzira žive li građani u “plavim” ili “crvenim” državama, odnosno u gradovima koji politički naginju ulijevo mnogo više nego što je predsjednik očekivao tokom dugog života provedenog u Njujorku,piše Avaz

Novoizabrani gradonačelnik je prošle sedmice u intervjuu za NBC New York izjavio da će stupiti u kontakt s Trampom.

– Kada se budemo pripremali za preuzimanje dužnosti, obratit ću se Bijeloj kući, jer će ovaj odnos biti ključan za uspjeh našeg grada – poručio je Mamdani.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh