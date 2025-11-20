“Jedinice grupe ‘Zapad’ oslobodile su grad Kupjansk i nastavljaju da uništavaju ukrajinske oružane snage okružene na lijevoj obali rijeke Oskol”, raportirao je Gerasimov predsjedniku Vladimiru Putinu.

Pored toga, i 70 odsto Krasnoarmejska se nalazi pod kontrolom ruske vojske.

“Trinaest naselja u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti prešlo je pod kontrolu ruskih oružanih snaga”, izvjestio je Gerasimov.

Izjavio je da su stvoreni uslovi za predaju ukrajinskih oružanih snaga u Kupjansku i Krasnoarmejsku, a mnogi od njih nisu u mogućnosti da se predaju pod prijetnjom granatiranja od strane sopstvene vojske.

Na sastanku je takođe saopšteno da je Jampolj takođe oslobođen.

Putin u komandnom centru

Ruski predsjednik Vladimir Putin je posjetio jedan od komandnih centara grupe “Zapad”, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Na komandnom punktu predsjednik je saslušao detaljne izvještaje o situaciji na različitim pravcima, uključujući i oko Kupjanska i u Konstantinovki.

Putin je istakao da su svi zadaci postavljeni na prethodnom sastanku sa vojnim zvaničnicima – ispunjeni.

Govoreći o političkom rukovodstvu Ukrajine, Putin je podsjetio da političko rukovodstvo od marta prošle godine uzurpira vlast i održavaju je zarad ličnog bogaćenja što je sada i razotkriveno.

“Sjedeći na zlatu, teško da misle o sudbini naroda Ukrajine, a kamoli običnih vojnika. Ali mi imamo svoje ciljeve, a glavni od njih je rješavanje zadataka Specijalne vojne operacije. Narod Rusije računa na nas, na vas i očekuje potrebne rezultate”, rekao je Putin.

Putin je održao sastanak sa načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Rusije, Glavnom operativnom upravom i komandantima grupa “Zapad” i “Jug”.

Kupjansk

Kupjansk je grad u Harkovskoj oblasti Ukrajine. Nalazi se 124 km od Harkova i 60 km od ruske granice. Glavni je grad istoimenog okruga, koji se graniči sa Svatovskim okrugom LNR.

Grad igra ključnu ulogu kao transportni centar: ovde se ukrštaju nekoliko važnih željezničkih pruga i auto-putevi T-2109 i R-07. Kroz Kupjansk prolaze rute snadbjevanja cijele grupe ukrajinskih oružanih snaga na istočnoj obali reke Oskol, što grad čini strateški važnim za ukrajinsku komandu u pogledu kontrole nad istočnim dijelom regiona.

