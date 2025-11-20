Rastu tenzije: Turci probili granicu, Grci ispalili hice

Incident se dogodio sinoć, naveli su izvori u sjedištu grčke obalske straže, prenio je Katimerini.

Tri broda obalske straže odmah su isplovila na lice mjesta kako bi upozorila turske ribarske brodove ponovljenim vizuelnim i audio signalima da napuste grčke teritorijalne vode, ali su se oni oglušili.

Jedan od turskih brodova izveo je opasan manevar, rizikujući da udari jedno od grčkih patrolnih plovila. Posada patrolnog čamca je potom ispalila hice upozorenja, u skladu sa propisanim pravilima, nakon čega su se turski brodovi povukli.

Kako prenosi Katimerini, turski mediji su, međutim, prenijeli drugačiju verziju događaja, navodeći da je ribarski brod krenuo iz luke Dimdim u regionu Ajdin u pravcu Egejskog mora, a da su onda na njega pucali pripadnici grčke obalske straže.

Kako su prenijeli turski mediji, u incidentu je brod oštećen, a ribari su o svemu obavjestili tursku obalsku stražu koja je utvrdila oštećenja na plovilu.

Sajt A Haber, prenio je da se, prema rječima kapetana turskog broda, incident dogodio u turskim teritorijalnim vodama, kao i da je grčka strana ispalila šest hitaca na plovilo, oštetivši dio gdje se nalazi radar.

