Arapi bi mogli preuzeti jednu od najpoznatijih svjetskih kompanija

Arapski investicioni fondovi, predvođeni Saudijskim javnim investicionim fondom (PIF), prema navodima uglednih svjetskih medija, vode preliminarne razgovore o potencijalnoj ponudi za preuzimanje kompanije Warner Bros. Discovery (WBD).

Ovo bi bila jedna od najvećih akvizicija u historiji industrije zabave. Ovaj interes dolazi u trenutku kada WBD – vlasnik HBO-a, CNN-a, Warner Bros. studija i DC franšize – razmatra strateške opcije, uključujući moguću prodaju dijela ili cijele kompanije.

Prema pisanju Financial Timesa, Paramount Skydance i predstavnici saudijskog PIF-a razgovarali su o mogućoj zajedničkoj ponudi za preuzimanje WBD-a. Radi se o ranim, preliminarnim razgovorima, bez formalne ponude. FT navodi da su u dijalogu učestvovali i drugi arapski investicioni fondovi.

Iako su pregovori potvrđeni kao tema o kojoj se raspravlja u industriji, Reuters navodi da je Paramount Skydance kategorički demantovao pisanje magazina Variety da je pripremana ponuda vrijedna 71 milijardu dolara uz podršku tri arapska državna fonda.

Kompanija je saopštila da je taj izvještaj “potpuno netačan”, što znači da – iako razgovori postoje – nikakva konkretna ponuda nije potvrđena niti finalizirana.

Dodatnu težinu cijeloj situaciji daje činjenica da je Warner Bros. Discovery zvanično potvrdio da je primio interes za potencijalni otkup i da razmatra “strateške opcije”.

Ipak, kompanija nije otkrila identitet zainteresovanih kupaca niti detalje o vrstama ponuda.

