“NISTE NAUČILI LEKCIJU SA NACISTIMA IZ DRUGOG SVETSKOG RATA”: Neviđeno razvezivanje jezika Sergeja Lavrova!

On je, istovremeno, optužio međunarodnu zajednicu za pokušaje prepravljanja istorije, posebno u vezi sa Ukrajinom.

“Postoje cinični pokušaji da se prepiše istorija, da se umanji odlučujuća uloga naroda Sovjetskog Saveza i Crvene armije u porazu nacističke Nemačke, da se opravdaju nacisti i njihovi poslušnici i da se okupatori izjednače sa oslobodiocima”, naveo je Lavrov.

“To je danas najočiglednije u Ukrajini, gde su, kao rezultat puča koji je podržao NATO 2014. godine, snage opsjednute mržnjom prema svemu što je povezano sa Rusijom preuzele vlast”, dodao je on.

Ruski ministar je tu izjavu iznio u video-obraćanju učesnicima Međunarodnog naučno-praktičnog foruma “Bez zastarjelosti. Nirnberg. 80 godina”, piše Espreso.

