Brian Walshe priznao da je bacio tijelo supruge Ane u kontejner, ali tvrdi da je nije ubio

Zbog toga se trenutno postavlja pitanje kakvu odbranu sprema njegov branilački tim.

U utorak, nekoliko minuta prije početka izbora porote za njegovo suđenje za ubistvo, Walshe se izjasnio krivim za obmanjivanje policije i nepravilan prijevoz, ili ilegalno odlaganje, ljudskog tijela koje proizilazi iz smrti njegove supruge, Ane Walshe.

Podsjetimo, menadžerka korporativnih nekretnina i majka troje djece, porijeklom iz Srbije, nestala je oko Nove 2023. godine.

Walshe je priznao krivicu za lakše optužbe bez ikakvog dogovora s tužiteljima, koji, prema podnesku obrane, “odbijaju pregovarati, osim ako pregovori ne uključuju optužnicu za ubistvo”. Zbog toga se Walshe i dalje suočava s optužbom za ubistvo prvog stepena, koje u slučaju osude nosi obaveznu doživotnu kaznu bez mogućnosti pomilovanja.

Priznanje krivice u posljednji čas u utorak bilo je šokantno i pobudilo je interes za Walsheovu strategiju odbrane, piše CNN.

Odluka da se Walshe izjasni krivim za te optužbe je “nevjerovatno hrabar potez odbrane”, rekao je Ronald Sullivan, profesor prava na Harvardu, i omogućit će odbrani da se suđenje usredotoči isključivo na pitanje da li je optuženi ubio svoju suprugu, što potencijalno ograničava dokaze koje će porota vidjeti o Walsheovom odlaganju Aninih posmrtnih ostataka.

“To bi mogao biti dobar strateški potez za odbranu”, rekao je Sullivan.

Također je moguće da Walsheovi advokati manevriraju kako bi se njihov klijent suočio s blažim optužbama za ubistvo u nadi da će izbjeći doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Prema zakonu Massachusettsa, Walshe se ne može izjasniti krivim za ubistvo prvog stepena, tako da bi Commonwealth morao promijeniti kurs i pristati da se Walshe izjasni krivim za blažu optužbu za ubistvo drugog stepena ili ubistvo iz nehata, što bi moglo omogućiti mogućnost uslovnog otpusta.

Za sada su Walsheovi advokati jasno stavili do znanja da on ne priznaje Anino ubistvo, uprkos promjeni izjave.

“Gospodin Walshe je spreman priznati navođenje činjenica u vezi s optužnicom koju je vlada upravo pročitala u dijelu u kojem se tvrdi da je ometao i opstruirao krivičnu istragu o nestanku Ane Walshe. Očigledno se protivimo, a on ne priznaje… ubistvo”, rekla je advokatica odbrane Kelli Porges na sudu u utorak.

Izbor porote nastavlja se u četvrtak. Sutkinja Diane Freniere naredila je odabranim članovima panela da se drže podalje od društvenih mreža i izbjegavaju vijesti kako bi smanjili rizik od izlaganja izvještavanju o Walsheovom slučaju.

Podsjetimo, poslodavac Ane Walshe prijavio je njen nestanak 4. januara 2023. godine, što je pokrenulo potragu koja je privukla pažnju medija. Kada je lokalna policija otišla u kuću Walsheovih, Brian Walshe je rekao policajcima da je njegova supruga otišla rano na Novu godinu kako bi se vratila u Washington zbog hitne poslovne situacije i da je od tada nije vidio niti čuo.

Ana, koja je živjela i radila u Washingtonu, putovala je u predgrađe Bostona kako bi posjetila svoju porodicu 30. decembra 2022. Njen bivši šef pridružio se porodici na proslavi Nove godine oko 20 sati i rekao je vlastima da je otišao oko 1 sat ujutro sljedećeg dana.

Gost nije primijetio ništa neobično i rekao je vlastima da se par činio sretnim, prema sudskim zapisima. Očekuje se da će svjedočiti na suđenju.

Navodno je Walshe 4. januara 2023. godine nazvao Aninog poslodavca Tishmana Speyera raspitujući se o svojoj supruzi, navodi se u sudskim spisima, ali on nikada nije prijavio njen nestanak policiji.

Walshe je uhapšen 8. januara 2023. godine zbog obmanjivanja policije u vezi s Aninom nestankom. Kasnije tog mjeseca optužen je za njeno ubistvo i od hapšenja se nalazi u pritvoru.

Suđenje je prvobitno trebalo početi prošlog mjeseca, 20. oktobra. Međutim, sudija Freniere je odobrio odgodu Walsheu da se podvrgne procjeni mentalnog zdravlja.

Walsheovi advokati lobirali su za odgodu nakon što je u septembru izboden u zatvoru, izražavajući zabrinutost da njihov klijent ne može adekvatno pomoći u svojoj odbrani nakon napada. Prošle sedmice je proglašen sposobnim da se pojavi na suđenju nakon 40-dnevnog boravka u državnoj bolnici.

Prije nego što je Walshe promijenio svoj iskaz po dvije od tri tačke optužnice, tužioci su rekli da mogu pozvati do 60 svjedoka u slučaju protiv njega koji vodi Commonwealth. Međutim, lista svjedoka Commonwealtha vjerovatno će biti smanjena sada kada tužioci ne moraju dokazati da je Walshe uništio tijelo i stvari svoje supruge ili da je lagao o svojim aktivnostima u danima nakon njenog nestanka.

Istražitelji su tokom istrage pretražili kontejner u kompleksu u kojem je živjela Brianova majka i pronašli brojne predmete, uključujući Tyvek odijelo, sjekiru, pilu za metal i nekoliko predmeta s krvlju i DNK Briana i Ane Walshe. Pronašli su i neke od Aninih stvari, uključujući njene Hunter čizme, Prada torbicu i njenu karticu o vakcinaciji protiv Covid-19.

Anina krv je također pronađena u podrumu porodične kuće Walshe.

Osim toga, tužioci su tvrdili da je Walshe ujutro 1. januara 2023. godine koristio iPad svog šestogodišnjeg sina za desetine Google pretraga, poput “Kako ukloniti krv s parketa”, “kako odložiti tijelo u smeće” i “kako spriječiti raspadanje tijela”.

Tužioci su sugerisali da je Walshe imao finansijski motiv da ubije svoju suprugu, kako bi unovčio police životnog osiguranja koje bi mu pomogle da plati odštetu povezanu s njegovom saveznom osudom za prevaru s umjetničkim djelima.

Također su rekli da je opravdano pretpostaviti da je Walshe znao da njegova supruga ima aferu s muškarcem u Washingtonu, te sugerisali da je mogao biti motivisan da je ubije zbog te romantične veze. Očekuje se da će porota vidjeti tekstualne poruke između Ane i muškarca, koji bi također trebao svjedočiti, prenosi Klix.

