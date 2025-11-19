“Najbolji do sada”: Ovo je novo njemačko oružje

“Prvi tenkovi biće isporučeni 2027. godine, sa ciljem da svih 123 bude u sastavu do 2030. godine,” saopštio je portparol federalne kancelarije Bundesvera za nabavke.

Leopard 2 A8 je prvi glavni tenk razvijen od početka za Bundesver od 1992. Sve prethodne verzije su unaprijeđene verzije Leoparda 2 A4.

Vojni eksperti novi tenk, opremljen za sve prijetnje modernog ratišta i potpuno digitalizovanog, opisuju kao najboljeg Leoparda 2 do sada.

Leopard 2 A8 ima pojačanu krovnu zaštitu i aktivnu odbranu izraelskog proizvođača Rafael. Sistem je koncipiran tako da presreće dolazeće projektile pre nego što stignu do oklopa.

Prezentacija u Minhenu novog tenka, biće prva za javnost.

Bundesver prva vozila dobija za testiranje, potom sledi isporuka za prve jedinice, pre svih za nemački bataljon stacioniran u Litvaniji za pojačanje istočnog krila NATO.

Njemačke oružane snage su naručile 123 tenka, od kojih 18 treba da zamjeni starije Leoparde 2 A6 isporučene Ukrajini.

Trošak ulaska novih tenkova u arsenal Bundesvera od 3,8 milijardi eura najvećim dijelom biće pokriven iz specijalnog fonda za modernizaciju odbrane.

Novi njemački tenk naručile su i Hrvatska, Litvanija, Holandija, Češka, Norveška i Švedska.

