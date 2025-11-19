RUSKI brod uperio LASERE u britanske AVIONE kod Škotske! FOTO/VIDEO

Ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili izjavio je danas da je ruski špijunski brod, koji je došao do ivice britanskih teritorijalnih voda, prvi put upotrebio lasere kako bi ometao pilote RAF, koji su nadzirali njegove aktivnosti.

Hili je na konferenciji za novinare u Dauning stritu rekao da vlada ovu “duboko opasnu” akciju shvata “izuzetno ozbiljno”.

Dodao je da se plovilo, pod imenom “Jantar”, nalazilo severno od Škotske i da je ušlo u britanske vode tokom proteklih nekoliko nedelja, drugi put ove godine.

🚨BREAKING: Britain releases images of the Russian spy ship on the edge of UK waters that aimed lasers at RAF pilots pic.twitter.com/lxTQLJ1WM9 — World Source News (@Worldsource24) November 19, 2025

“Brod je dizajniran za prikupljanje obaveštajnih podataka i mapiranje naših podmorskih kablova. Moja poruka Rusiji i Putinu je sledeća: vidimo vas. Znamo šta radite. I ako ‘Jantar’ ove nedelje krene na jug, spremni smo”, rekao je Hili.

BBC navodi da se incident sa laserom dogodio u poslednje dve nedelje.

Hili je dodao da je promenio pravila angažovanja Kraljevske mornarice kako bi ona mogla da prati “Jantar” iz bližeg dometa “kada je u širem britanskom pomorskom području”.

Rekao je novinarima da je plovilo deo ruske Glavne uprave za dubokomorska istraživanja (GUGI), koja je dizajnirana da “sprovodi nadzor u mirnodopskim uslovima, kao i sabotaže u vreme sukoba”.

“Ono je deo ruske flote čija je namena da ugrozi našu podmorsku infrastrukturu i infrastrukturu naših saveznika. Zato smo odlučni da, kad god se ‘Jantar’ nađe u britanskim ‘širim’ vodama, mi ga pratimo, odvraćamo i poručujemo Putinu da smo spremni – i to činimo zajedno sa saveznicima”, rekao je ministar odbrane.

Hili je ranije u januaru izdao upozorenje u vezi sa ovim brodom, nakon što je uočen kod britanskih voda.

“Imamo spremne vojne opcije ukoliko ‘Jantar’ promeni kurs. Neću ih otkrivati, jer bi to samo učinilo predsednika Putina mudrijim”, rekao je.

Upitan o rizicima koje predstavljaju laseri, Hili je odgovorio: “Sve što ometa, narušava ili ugrožava pilote britanskih vojnih aviona je duboko opasno.”

