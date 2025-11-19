Putin pokazao Zapadu čime raspolaže! Sateliti otkrili ČUDNU aktivnost pored bombardera, ŠTA SE OVO SPREMA?!

Satelitski pregled ruske baze strateške avijacije “Engels 2” pokazuje više od 130 kamiona postavljenih na prostoru za parkiranje aviona, što nameće brojna pitanja o njihovoj svrsi i mogućoj povezanosti sa operacijama bombardera ključnih za nuklearno odvraćanje.

Prema Telegram kanalu “Strateška avijacija Rusije“, vozila su nedavno zabilježena u zbijenoj formaciji u blizini velikog transportnog aviona “An-12”, prenosi United24media.

Kanal navodi da je ukupno 137 kamiona identifikovano na platformi, iako se o njihovoj nameni i dalje spekuliše.

Analitičari na koje se kanal poziva sugerišu da vozila mogu biti povezana sa logističkim operacijama koje podržavaju jedinice dalekometne avijacije stacionirane u bazi, uključujući bombardere “Tu-95MS” i “Tu-160”.

Snimci koje je objavila Strateška avijacija Rusije takođe prikazuju nenaoružane avione “Tu-95MS” parkirane na pisti vazdhoplovne baze “Engels 2”, ključnom centru ruske flote strateških bombardera. Ova baza prolazi kroz kontinuiranu ekspanziju od oktobra 2025.

Satelitski podaci ukazuju da građevinske ekipe izlivaju novi beton na severnom delu aerodroma, nakon sličnih radova koji su završeni na južnoj strani krajem septembra.

Dodatne oznake primećene tokom nedavnih radova sugerišu da projekat uključuje izgradnju 12 novih pozicija za smešta aviona. Planovi za proširenje baze prvi put su prijavljeni u maju, a građevinska aktivnost je prvi put zabeležena 23. marta.

“Engels 2” je jedna od glavnih ruskih lokacija za strateške bombardere, koja se redovno koristi za operacije koje uključuju letjelice tipa “Tu-95MS”, “Tu-160” i prema ranijim procenama, avione poput “Su-34” i “Su-35”. Proširenje je vjerovatno namijenjeno povećanju kapaciteta raspršivanja i podršci većem broju platformi za dugodometne udare.

Ove letjelice su do sada u više navrata korišćene u napadima na ciljeve u Ukrajini. U bazi su smješteni avioni koji važe da ponos ruske avijacije. Ujedno strateški bombarderi važe za jedan od glavnih aduta predsjednika Vladimira Putina za odvraćanje Zapada. Istovremeno ova baza je bila u nekoliko puta meta ukrajinskih napada, posljednji put u martu ove godine.

Facebook komentari