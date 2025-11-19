Mediji: Trumpova administracija s Rusijom u tajnosti sprema novi mirovni plan za Ukrajinu

Axios je izvijestio, pozivajući se na anonimne američke i ruske zvaničnike, da je plan od 28 tačaka inspirisan planom predsjednika Donalda Trumpa o prekidu vatre u Gazi od 20 tačaka, koji su Izrael i Hamas dogovorili prošlog mjeseca nakon više od dvije godine brutalnog izraelskog rata u Gazi.

Nacrt je organizovan oko četiri teme: mir u Ukrajini, sigurnosne garancije, šira evropska sigurnost i budućnost odnosa SAD-a s Kijevom i Moskvom, navodi se.

Detalji o tome kako se prijedlog bavi ključnim sporovima – uključujući kontrolu nad teritorijom u istočnoj Ukrajini – ostaju nejasni.

Američki zvaničnik je citiran kako je rekao da Trumpov izaslanik Steve Witkoff predvodi napore i da je vodio opsežne razgovore s ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim, koji je rekao da je proveo tri dana na sastanku s Trumpovim timom u Miamiju krajem oktobra.

Zvaničnik Bijele kuće rekao je da Trump vjeruje da “postoji šansa da se okonča ovaj besmisleni rat ako se pokaže fleksibilnost”, a američki zvaničnici su počeli informirati evropske partnere o novonastalom prijedlogu.

