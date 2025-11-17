Nove prijetnje Ben Gvira Palestincima

Ben Gwir je izjavio da bi “palestinski predsjednik Mahmoud Abbas trebao biti smješten u samicu i da bi visoki palestinski dužnosnici trebali biti meta atentata ako UN odobri priznanje palestinske države”.

Za razliku od prethodnih nacrta, najnoviji nacrt ove rezolucije spominje moguću buduću palestinsku državu .

Prijedlog predviđa višefazni proces kojim bi Gaza bila predata Međunarodnim stabilizacionim snagama i administraciji kojom bi upravljao Mirovni komitet, na čelu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Govoreći na otvaranju sastanka svoje frakcije Ocma Jehudit, Ben Gvir je rekao da “palestinska država ‘izmišljenog naroda’ koji sebe naziva ‘Palestincima’ nikada ne sme biti osnovana, jer je težnja onih koji žele da osnuju takvu državu da je izgrade na ruševinama Države Izrael”.

“Ako ubrzaju priznavanje palestinske terorističke države, moraju se izdati naređenja za ciljane atentate na visoke zvaničnike Palestinske uprave, koji su teroristi u svakom pogledu, kao i naređenje za hapšenje Abu Mazena”, rekao je on, dodajući da je za palestinskog predsjednika Abasa “spremna samica u zatvoru Kecziot”.

