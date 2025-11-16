“Samo okončanje okupacije može donijeti mir”

„Dok god izraelska okupacija Palestine traje , dok Palestinci krvare i gube svoju zemlju, nijedna zemlja u regiji ne može imati sigurnost“, rekao je Erdogan , naglašavajući da se kriza širi preko svih granica.

Erdogan je potvrdio da Turska nastavlja slati humanitarnu pomoć Gazi unatoč, kako je izjavio, “raznim smetnjama koje dolaze od Izraela “.

Krajem prošlog tjedna, turski Crveni polumjesec dostavio je u egipatsku luku Al-Arish 18. “Brod dobrote”, koji je prevozio oko 800 tona pomoći, od zimskih deka do osnovnih prehrambenih proizvoda i drugih potrepština za stanovnike razorene enklave.

Organizacija osigurava dnevne tople obroke za oko 35.000 ljudi u Gazi i nastavlja pružati podršku bolnicama i zdravstvenim ustanovama kojima upravlja Palestinski Crveni polumjesec.

Iako je formalno primirje između Hamasa i Izraela na snazi ​​od 10. listopada, Erdogan je naglasio da Izrael svakodnevno krši sporazum , uzrokujući nove civilne žrtve.

Od listopada 2023., izraelski napadi odnijeli su živote više od 69.000 Palestinaca , uglavnom žena i djece, dok je više od 170.000 ljudi ranjeno, a Gaza je, prema humanitarnim organizacijama, “postala praktički nenastanjiva “.

Govoreći o širem regionalnom kontekstu, Erdogan je naglasio da je cilj njegove zemlje izgraditi područje “mira, pravde, stabilnosti i zajedničkog prosperiteta” duž svojih južnih granica, od Iraka do Sirije .

Facebook komentari