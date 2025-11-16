Otkriven spomenik “Cvijet Srebrenice” u New Yorku

Ceremoniji su prisustvovale brojne svjetske delegacije, a događaj je u specijalnom programu prenosila FTV.Spomenik, smješten u velikom UN parku između statue Mahatme Gandhija i spomenika Berlinskom zidu, odmah je postao nova simbolička tačka u središtu međunarodne scene.Kako su Vijesti.ba ranije pisale, “Cvijet Srebrenice” izrađen je u Jablanici, a njegov autorski rad potpisuje priznati bosanskohercegovački umjetnik Adin Hebib.

Uz spomenik je postavljen QR kod koji vodi na zvaničnu UN stranicu o genocidu u Srebrenici, digitalni arhiv koji sadrži hronologiju događaja, sudske presude i svjedočanstva preživjelih. Tabla pored spomenika na šest mjesta spominje riječ genocid, naglašavajući važnost edukacije i podizanja svijesti.Organizatori ceremonije istakli su da “Cvijet Srebrenice” simbolizira gubitak, otpornost, iscjeljenje, opraštanje, snagu majčinske ljubavi i nadu u budućnost. Jedanaest latica cvijeta označava 11. juli, datum početka genocida, bijela boja simbolizira čistotu i nevinost žrtava, dok zelena boja predstavlja obnovu i nadu.

Otvaranje spomenika u UN parku u New Yorku predstavlja i konkretnu primjenu Rezolucije o Srebrenici, usvojene u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ambasador Bosne i Hercegovine u UN-u, Zlatko Lagumdžija, istakao je da ovim projektom nastavlja implementacija Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.Ceremonija je održana uz svečani prijem povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, kojem je prisustvovalo više od 40 ambasadora, čime je događaj dobio dodatnu diplomatsku težinu.

Spomenik “Cvijet Srebrenice” sada ostaje trajna poruka svijetu o sjećanju na tragediju koja se desila u Bosni i Hercegovini 1995. godine.

