Naoružani napadači oteli 25 djevojčica u smrtonosnom napadu na srednju školu

Napad, za koji se okrivljuju naoružane pobunjeničke grupe, najnoviji je u nizu masovnih otmica u školama koje već više od decenije pogađaju sjever Nigerije.

Napad dolazi više od decenije nakon što je 276 djevojčica oteto iz Chiboka u sjeveroistočnoj državi Borno, što je izazvalo međunarodnu osudu i pokrenulo globalnu kampanju na društvenim mrežama ”#BringBackOurGirls”.

Od tada, niz drugih otmica školske djece pogodio je sjeverne dijelove Nigerije.

Policija je u ponedjeljak saopštila da je banda naoružana ”sofisticiranim oružjem, pucajući nasumično, upala u Žensku opću srednju školu” u državi Kebbi oko 4:00 ujutro po lokalnom vremenu, javlja France 24.

– Policija je bila raspoređena, ali ”nažalost, članovi grupe su već preskočili ogradu škole i oteli dvadeset pet učenica iz njihovog hostela te ih odveli na nepoznatu lokaciju” – navodi se u policijskom saopštenju,pišu Vijesti

Zamjenik direktora škole ubijen je hicima, dok je jedan zaštitar ranjen tokom napada, prema izvještaju pripremljenom za Ujedinjene nacije.

Vojska, policijske taktičke jedinice i lokalne straže ”upućeni su u to područje i trenutno pretražuju rute kretanja i obližnju šumu” kako bi spasili otete učenice i uhapsili počinioce, saopštila je policija.

Ovo je druga masovna otmica u školama u državi Kebbi u posljednje četiri godine, nakon incidenta iz juna 2021. kada je oteto više od 100 učenika i zaposlenika iz jedne državne škole.

