UN danas glasa o američkom planu za Gazu…

Vijeće sigurnosti UN trebalo bi u ponedjeljak glasati o rezoluciji koju su izradile Sjedinjene Američke Države, a koja jača mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu, uz posebno raspoređivanje međunarodnih snaga, dok Washington upozorava da bi izostanak djelovanja mogao dovesti do obnavljanja sukoba.

Nacrt, koji je više puta revidiran kao rezultat visokorangiranih pregovora, “podržava” plan koji je omogućio da se krhki prekid vatre između Izraela i Hamasa uspostavi 10. oktobra na ratom razorenoj palestinskoj teritoriji.

Pojas Gaze je u velikoj mjeri pretvoren u ruševine nakon dvije godine borbi.

Najnovija verzija teksta, koju je vidio AFP, ovlašćuje stvaranje Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) koje bi sarađivale s Izraelom i Egiptom, te novoobučenom palestinskom policijom kako bi pomogle osigurati pogranična područja i demilitarizirati Pojas Gaze.

ISF bi također radile na “trajnom uklanjanju oružja od oružanih grupa koje nisu države”, zaštiti civila i osiguranju koridora za humanitarnu pomoć.

Pored toga, rezolucija bi ovlastila formiranje “Vijeća za mir”, prelaznog upravljačkog tijela za Gazu – kojim bi teoretski predsjedavao Trump – sa mandatom koji traje do kraja 2027. godine.

Za razliku od prethodnih nacrta, najnovija verzija spominje mogućnost buduće palestinske države.

Kada Palestinska uprava provede zahtijevane reforme i kada započne obnova Gaze, “uslovi bi konačno mogli biti stvoreni za kredibilan put ka palestinskom samoopredjeljenju i državnosti”, navodi se u nacrtu.

Izrael je tu mogućnost čvrsto odbacio.

– Naše protivljenje palestinskoj državi na bilo kojoj teritoriji se nije promijenilo – rekao je Netanyahu na sjednici vlade u nedjelju.

Glasanje u Vijeću sigurnosti UN-a zakazano je za ponedjeljak u 17:00 (22:00 GMT).

Ruski prigovori

Rusija, koja ima pravo veta, distribuirala je konkurentski nacrt, tvrdeći da američki dokument ne ide dovoljno daleko u pogledu podrške stvaranju palestinske države.

Moskovski tekst, koji je vidio AFP, traži od Vijeća da izrazi svoju “nepokolebljivu posvećenost viziji rješenja s dvije države”.

Ne ovlašćuje uspostavljanje Vijeća za mir niti raspoređivanje međunarodnih snaga za sada, već traži od generalnog sekretara UN-a Antonija Guterresa da ponudi “opcije” za ta pitanja.

Sjedinjene Države su pojačale kampanju kako bi osigurale podršku za rezoluciju, kritikujući “pokušaje da se posije razdor” među članicama Vijeća.

– Svako odbijanje podrške ovoj rezoluciji glas je ili za nastavak vladavine terorista Hamasa ili za povratak ratu s Izraelom, čime se regija i njeni narodi osuđuju na vječni sukob – napisao je američki ambasador pri UN-u Mike Waltz u Washington Postu.

SAD su objavile da imaju podršku nekoliko arapskih i muslimanskih zemalja, objavivši zajedničku izjavu podrške tekstu koju su potpisali Katar, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, Indonezija, Pakistan, Jordan i Turska.

Nekoliko diplomata reklo je za AFP da, uprkos ruskim kritikama i oklijevanju drugih članica, očekuju da će američki nacrt biti usvojen.

– Rusi znaju da će, iako mnoge članice Vijeća prihvate američke planove, dijeliti zabrinutosti oko sadržaja američkog teksta i načina na koji je Washington pokušao ubrzati proces kroz New York – rekao je Richard Gowan iz Međunarodne krizne grupe za AFP.

Međutim, rekao je da sumnja da će Moskva uložiti veto na rezoluciju koju podržavaju arapske zemlje.

– Mislim da je vjerovatnije da će Kina i Rusija biti suzdržane, izraziti skepticizam u vezi s planom i potom se povući i posmatrati kako se SAD muče da ga provedu – rekao je Gowan, piše Fena.

(24sata.info)

