Orban otvoreno o odnosu sa Aneglom Merkel: Urnebesne riječi zasmijale svijet, “Angela je na mene vikala…”

On je o tome govorio za podkast MD Meets, piše espreso.

– Poštovao sam Angelu Merkel… Čak je ponekad vikala na mene. To nije bilo lijepo. Čak i više nego moja supruga… Ali ona je otvorena osoba, intelektualka – rekao je Viktor Orban.

Bivša kancelarka nikada nije koristila svoju moć da nameće svoja mišljenja, na primjer, Mađarskoj, i bila je spremna da sluša i razgovara o tuđim argumentima, primijetio je Orban.

Sam premijer, prema njegovim riječima, bio je skoro 100% u skladu sa Merkelovom po pitanju strateških interesa Evrope i odnosa sa Rusijom.

I na Evropskom savetu su ponekad delili istu platformu za mir i saradnju.

– Činila je dobre stvari za Nemačku i Evropu, iako je bilo i loših – priznao je šef mađarske vlade.

