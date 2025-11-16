Svijet

“Spremni smo da preuzmemo odgovornost u Gazi”

3.4K  
Objavljeno prije 18 minuta

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je danas da je Turska spremna preuzeti odgovornost u Pojasu Gaze, uključujući i mogućnost slanja vojske, ako bude potrebno.

 Turska zastava - Twitter

„ Turska je spremna preuzeti teret u Gazi i ispunit će svoje odgovornosti s velikim osjećajem dužnosti, uključujući slanje vojske. Ovo je naša najjasnija poruka međunarodnoj zajednici o ovom pitanju“, rekao je Fidan u intervjuu za kanal „A News“, prenosi Anadolija.

Podsjećajući na rujanski sastanak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom , rekao je da su dvojica čelnika razgovarala o važnim temama koje se tiču ​​odnosa i regionalne dinamike.

Fidan je rekao da nedavni učinci turske vanjske politike i njezina pouzdanost kao partnera čine tu zemlju traženim akterom za suradnju o mnogim pitanjima. Razgovori u SAD-u , rekao je, ponovno su pokrenuli pitanja od ključne važnosti za obje zemlje, širu regiju te globalni mir i stabilnost.

Istaknuo je da je održavanje međusobnog razumijevanja i bliske koordinacije ključno za zaštitu i unapređenje turskih nacionalnih interesa, dodajući da su se razgovori u Bijeloj kući usredotočili na Siriju, Palestinu i Ukrajinu.

Fidan je rekao da su u tijeku rasprave o osnivanju mirovne komisije i Međunarodnih stabilizacijskih snaga za Gazu, napominjući da se prijedlozi nastavljaju razvijati i da SAD rade na tom pitanju u konzultacijama s Turskom.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh