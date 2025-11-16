“Spremni smo da preuzmemo odgovornost u Gazi”

„ Turska je spremna preuzeti teret u Gazi i ispunit će svoje odgovornosti s velikim osjećajem dužnosti, uključujući slanje vojske. Ovo je naša najjasnija poruka međunarodnoj zajednici o ovom pitanju“, rekao je Fidan u intervjuu za kanal „A News“, prenosi Anadolija.

Podsjećajući na rujanski sastanak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom , rekao je da su dvojica čelnika razgovarala o važnim temama koje se tiču ​​odnosa i regionalne dinamike.

Fidan je rekao da nedavni učinci turske vanjske politike i njezina pouzdanost kao partnera čine tu zemlju traženim akterom za suradnju o mnogim pitanjima. Razgovori u SAD-u , rekao je, ponovno su pokrenuli pitanja od ključne važnosti za obje zemlje, širu regiju te globalni mir i stabilnost.

Istaknuo je da je održavanje međusobnog razumijevanja i bliske koordinacije ključno za zaštitu i unapređenje turskih nacionalnih interesa, dodajući da su se razgovori u Bijeloj kući usredotočili na Siriju, Palestinu i Ukrajinu.

Fidan je rekao da su u tijeku rasprave o osnivanju mirovne komisije i Međunarodnih stabilizacijskih snaga za Gazu, napominjući da se prijedlozi nastavljaju razvijati i da SAD rade na tom pitanju u konzultacijama s Turskom.

Facebook komentari