Misterija trovanja u hotelu ne jenjava: Nakon smrti majke i dvoje djece, hospitalizovano još turista – policija uhapsila sedam osoba

U subotu su u bolnicu primljena još dvojica turista iz istog hotela, a policija je uhapsila tri nova osumnjičena lica, koji su povezana sa upotrebom hemikalija u hotelu, piše srbija danas.

Prema informacijama tužilaštva, uhapšeni su vlasnik hotela, sin vlasnika firme za deratizaciju i zaposleni koji je bio zadužen za prskanje hemikalijama. Ukupan broj uhapšenih sada je sedam. Istraga obuhvata uzorke pijaće vode i analizu nadzornih kamera, a utvrđeno je da je jedna soba u prizemlju hotela dezinficirana hemikalijama.

Dvojica novih turista koji su hospitalizovani su, prema turskom dnevniku Cumhuriyet, Italijan i Marokanac.

Turisti nisu jeli u hotelu

Prema izvještaju CNN Türk, hospitalizovani turisti, kao i njemačka porodica, konzumirali su iste obroke na istim mjestima i pili isključivo piće iz staklenih boca u hotelu. Zagonetno je to što jedan turist koji je boravio u istoj sobi nije pokazivao simptome, iako je jeo iste obroke i bio sa njima cijeli dan.

Tri muškarca, koji su boravili u hotelu, pili su isključivo flaširanu vodu. Glasnogovornik hotela izjavio je: „Imamo potpuno povjerenje u naš hotel. Nudimo samo Hamidiye vodu (voda iz izvora sjeverno od Istanbula) i ništa drugo ne prodajemo.“

Tragična sudbina njemačke porodice

Porodica iz Hamburga došla je u Tursku na sedmodnevni odmor. Njihov odmor završio je tragedijom: otac, majka i dvoje djece primljeni su u bolnicu noću 13. novembra zbog simptoma trovanja. Majka Çiğdem B. i deca Kadir (6) i Masal (3) preminuli su, dok je otac Servet (38) preživio i nastavlja liječenje.

Nepoznate uzročne poveznice

Policija ispituje da li su školjke koje je porodica jela mogle biti uzrok trovanja. Nakon što su i drugi gosti hotela hospitalizovani, sumnja se da uzrok možda leži u samom hotelu. Prema informacijama BILD-a, hotel nema restoran i ne pruža doručak.

Obdukcije djece su završene. Spoljašnji pregled tijela nije pokazao ništa neuobičajeno, osim traume, crvenila u želucu i lokalnih krvarenja u stomačnom zidu. Majka takođe je imala čireve na želucu i ozbiljna unutrašnja krvarenja. Konačni uzrok smrti još uvijek nije utvrđen, a uzeti su uzorci za dalja ispitivanja, prenosi “Fenix”.

