Fidan: Turska spremna preuzeti odgovornost u Gazi, poziva na mehanizam za okončanje okupacije

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da je Turska spremna preuzeti odgovornost u Pojasu Gaze, uključujući mogućnost slanja vojske, ako bude potrebno, javlja Anadolija.

Osjećaj dužnosti

– Turska je spremna preuzeti teret u Gazi i ispunit će svoje odgovornosti s velikim osjećajem dužnosti, uključujući slanje vojske. Ovo je naša najjasnija poruka međunarodnoj zajednici o ovom pitanju – rekao je Fidan u intervjuu uživo za kanal “A News”.

Podsjetivši na septembarski sastanak turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana s američkim kolegom Donaldom Trampom, rekao je da su dvojica lidera razgovarala o važnim temama koje se tiču ​​odnosa i regionalne dinamike.

Fidan je rekao da su nedavni učinci vanjske politike Turske i njena pouzdanost kao partnera učinili je traženim akterom za saradnju po mnogim pitanjima.

Razgovori u SAD-u, rekao je, ponovo su pokrenuli pitanja od kritične važnosti za obje zemlje, širu regiju i globalni mir i stabilnost.

Podvukao je da je održavanje zajedničkog razumijevanja i bliske koordinacije ključno za zaštitu i unapređenje nacionalnih interesa Turske, dodajući da su se razgovori u Bijeloj kući fokusirali na Siriju, Palestinu i Ukrajinu.

Fidan je rekao da je nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a još uvijek u raspravi i da se nastavlja razvijati. Napomenuo je da su predložene stabilizacijske snage jedna od dvije strukture navedene u faznom Trampovom mirovnom planu, a rasprave su usmjerene na oblikovanje pravnog okvira koji bi definirao njihov mandat i kako bi funkcionirale nakon implementacije.

Izjavio je da su u toku rasprave o osnivanju mirovne komisije i Međunarodnih stabilizacijskih snaga za Gazu, napominjući da se prijedlozi nastavljaju razvijati i da SAD rade na tom pitanju u konsultaciji s Turskom.

Napomenuo je da su započeli preliminarni napori za stabilizacijske snage, uključujući i Civilno-vojni koordinacijski centar koji koordinira SAD i uspostavljen s Izraelom.

Praćenje događaja

Civilno-vojni koordinacijski centar (CMCC), službeno otvoren 17. oktobra, prva je međunarodna operativna platforma koju je uspostavila Centralna komanda SAD-a u Izraelu za praćenje događaja u Gazi nakon sporazuma o prekidu vatre.

Fidan je naglasio da je Vašington, koji je podržao Trampov plan prekida vatre, razvio mehanizam za rješavanje prepreka u procesu, korak koji je opisao kao važan u smislu odgovornosti i predanosti.

Ministar vanjskih poslova je dodao da Turska ostaje odlučna u unapređenju mehanizama potrebnih za koordinaciju napretka u sporazumu o prekidu vatre, naglašavajući da se bliski dijalog između relevantnih vojnih vlasti nastavlja.

Fidan je rekao da je Turska igrala aktivnu ulogu u pregovorima u Sharm el-Sheikhu koji su omogućili prekid vatre u Gazi, napominjući da su Egipat, Katar i Turska pomogli u stupanja na snagu sporazuma. Dodao je da deklaracija koju su potpisale zemlje nije tradicionalni model garanta, već odražava njihovu kontinuiranu političku podršku primirju,piše Avaz

Napomenuo je da je Turska imenovala koordinatora za humanitarnu pomoć za Gazu i da nastavlja intenzivno raditi na pružanju pomoći, dok je količina pomoći koja ulazi u enklavu i dalje ispod onoga što je Izrael ranije obećao.

Također je rekao da su u toku razgovori o formiranju nepolitičkog odbora za vođenje svakodnevne administracije Gaze, a Hamas je izrazio spremnost da preda upravljanje tijelu pod vodstvom Palestinaca.

