Hamas dobio spisak oko 1.500 zatočenih građana Gaze koje drži Izrael

Palestinska grupa Hamas saopćila je u nedjelju da je od Izraela dobila spisak s imenima 1.468 palestinskih zatočenika uhapšenih iz Pojasa Gaze tokom dvogodišnjeg rata.Službeni spisak

– Spisak je pregledan i provjeren s relevantnim institucijama, a status svih imena je potvrđen osim u slučaju 11 osoba koje se još provjeravaju – navodi se u saopćenju.

Grupa je označila Izrael “potpuno odgovornim za živote svih zatočenika koje drži u pritvoru i za svaku manipulaciju ili odstupanje u predanom spisku”.

Ovo je prvi put da Hamas objavljuje da je primio službeni spisak zatočenika iz Gaze koje drži Izrael.

Navodi se da je kašnjenje rezultat “izraelskog odugovlačenja, oklijevanja i manipulacije s nekoliko imena”.

– Izrael nastavlja nasilno skrivati dodatne zatočenike u svojim zatvorima i pritvorskim centrima i odbija otkriti njihova imena ili broj do ovog trenutka – saopćio je Hamas, dodajući da njegovi napori “još traju kako bi se otkrila njihova sudbina”.

Posmrtni ostaci

Hamas je od stupanja na snagu prekida vatre 10. oktobra živu oslobodio 20 izraelskih talaca i predao posmrtne ostatke 27 od 28 njih, većinom Izraelaca. Izrael je, međutim, tvrdio da se jedno od primljenih tijela ne poklapa ni s jednim od njegovih evidentiranih talaca.

Prva faza sporazuma o prekidu vatre uključuje oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike. Plan također predviđa obnovu Gaze i uspostavljanje novog mehanizma upravljanja bez Hamasa,pše Avaz

Izrael je u napadima na Gazu od oktobra 2023. ubio više od 69.000 ljudi, uglavnom žena i djece, i pretvorio je u ruševine.

Facebook komentari