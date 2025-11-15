Šatori raseljenih civila poplavljeni u Khan Younisu na jugu Pojasa Gaze

Civilna zaštita Gaze je u saopštenju navela da su njeni timovi reagovali na situaciju nakon što su desetine šatora u izbjegličkim kampovima potopljene u nekoliko područja Al-Mawasija na zapadu Khan Younisa.

Od ranih jutarnjih sati u petak, Pojas Gaze je pod sistemom niskog pritiska praćenim hladnom vazdušnom masom i obilnim padavinama, što pogoršava patnje 1,5 miliona raseljenih u ratom razorenoj enklavi.

Prema procjenama Vladine kancelarije za medije Gaze, oko 93 posto svih šatora za raseljene više nije pogodno za smještaj, odnosno 125.000 od ukupno 135.000, zbog vremenskih faktora i štete pretrpljene izraelskim bombardovanjem.

Izrael nastavlja blokirati ulazak materijala za skloništa poput šatora i mobilnih kućica, kršeći svoje obaveze prema sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra.

Prva faza sporazuma o prekidu vatre, zasnovana na planu od 20 tačaka američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključuje oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike. Plan također predviđa obnovu Gaze i uspostavljanje novog mehanizma upravljanja bez Hamasa,piše Avaz

Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio više od 69.000 ljudi, uglavnom žena i djece, i pretvorio je u ruševine.

