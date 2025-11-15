Grčka se opasno naoružava

„Želimo kupiti 36 topničkih sustava PULS i protuzračnih sustava za ‘Ahilov štit’ . Pregovori s Izraelom intenzivirat će se sljedeći mjesec“, rekao je jedan od dužnosnika, dodajući da će grčke tvrtke osigurati oko 25 posto projekta.

Prema njegovim riječima, cijena 36 raketnih topničkih sustava PULS, koje proizvodi izraelska tvrtka Elbit, procjenjuje se na 650 milijuna eura .

Kako je rekao, sustavi će se koristiti za zaštitu istočnih grčkih granica s Turskom .

Drugi grčki dužnosnik potvrdio je da su pregovori u tijeku.

„Grčka je izrazila interes za kupnju protuzračnih i modernih topničkih sustava od Izraela 2024. godine, ali izraelske vojne operacije u Gazi odgodile su razgovore“, rekao je drugi dužnosnik.

Atena je ranije objavila da će do 2036. potrošiti oko 28 milijardi eura na modernizaciju svojih oružanih snaga , podsjeća Reuters, dodajući da će se oko tri milijarde eura iskoristiti za uspostavu višeslojnog sustava protuzračne zaštite i zaštite od dronova, nazvanog ” Ahilov štit “.

Prema izvješćima, Atena također planira kupiti nove nevidljive borbene zrakoplove, fregate i podmornice od SAD-a i Europe.

