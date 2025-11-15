Svijet

Muslimanske zemlje osigurale 70 posto pošiljki nafte Izraelu tokom rata u Gazi

Objavljeno prije 1 sat

Nevladina organizacija Oil Change International objavila je izvještaj koji pokazuje da je 25 zemalja opskrbljivalo Izrael naftom tokom rata u Pojasu Gaze.

Organizacija kritikuje sistem fosilnih goriva, tvrdeći da on “potiče genocid” i doprinosi pogoršanju klimatske krize.
Izvještaj, predstavljen na marginama summita COP30 u Brazilu, navodi da su Azerbajdžan i Kazahstan osigurali 70 posto pošiljki sirove nafte u periodu od novembra 2023. do oktobra 2025. godine. Rusija, Grčka i Sjedinjene Američke Države predvode popis zemalja koje izvoze rafinirane naftne derivate u Izrael.

Sjedinjene Američke Države jedine su opskrbljivale Tel Aviv JP-8, gorivom koje se koristi za vojne avione.

Oil Change International ističe da su zemlje koje su opskrbljivale Izrael djelovale sa punim znanjem o događajima u Gazi, pozivajući ih da prekinu svoje suučesništvo i preuzmu odgovornost.

Istraživačka kompanija Data Desk angažirana je za analizu tokova nafte, identificirajući 323 pošiljke sirove i rafinirane nafte ukupnog volumena od 21,2 miliona tona tokom izvještajnog razdoblja.


