SAD predlažu podjelu Gaze na “crvenu” i “zelenu” zonu

Plan stabilizacije Gaze administracije predsjednika Donalda Trumpa predviđa podjelu razorenog palestinskog područja Gaze na dvije zone, objavio je Guardian u petak. Podjela bi išla duž postojeće tzv. “žute linije”, čime bi se formirala “zelena zona” pod izraelskom i međunarodnom vojnom kontrolom – gdje bi započela obnova – te “crvena zona”, koja bi ostala pod de facto upravom Hamasa.

Neimenovani američki zvaničnik, koji je govorio za Guardian, pojasnio je da je cilj plana omogućiti postepeni prelazak Palestinaca u sigurne zone pod međunarodnom upravom, čime bi se s vremenom oslabila kontrola Hamasa nad civilnim stanovništvom.

Kretanje civila bilo bi dobrovoljno i bez utvrđenog vremenskog okvira.

– Kako stvari budu napredovale i kako se stvore uslovi za značajan napredak u rekonstrukciji, vidjet ćete da se civili iz Gaze sele u te zone i počinju napredovati – rekao je zvaničnik.

– Ljudi će poželjeti to okruženje, i proces će se prirodno razvijati u tom pravcu. Ne govori se ni o kakvoj vojnoj operaciji prisile – dodao je.

Trumpov plan predviđa uspostavljanje prelazne uprave, raspoređivanje multinacionalnih sigurnosnih snaga, razoružanje grupa otpora u Gazi i početak obnove.

Međutim, dešavanja na terenu dovode u pitanje izvodljivost i dugoročnu održivost plana. Nakon što je prošlog mjeseca stupilo na snagu primirje, Hamas je brzo ponovo uspostavio kontrolu nad područjima iz kojih se Izrael povukao.

Ozbiljna pitanja

Planovi američke vojske otvaraju ozbiljna pitanja o tome koliko je Washington zaista posvećen pretvaranju primirja u trajno političko rješenje, s palestinskom upravom nad čitavom Gazom – što je bilo jedno od obećanja Donalda Trumpa.

Vizija budućnosti Gaze mijenja se izuzetno brzo, odražavajući haotičan i improviziran pristup rješavanju jednog od najkompleksnijih i najtvrdokornijih svjetskih konflikata, kao i pružanju pomoći u obliku hrane i skloništa za dva miliona Palestinaca.

Nakon sedmica u kojima su SAD zagovarale obnovu kroz ograđene kampove za manje grupe Palestinaca, tzv. “alternativne sigurne zajednice” (ASC), taj model je ove sedmice odbačen, potvrdio je američki zvaničnik.

– Bio je to samo trenutni koncept predstavljen u određenom trenutku – rekao je zvaničnik. “Od njega se već odustalo.”

Humanitarne organizacije, koje su više puta upozoravale na ozbiljne probleme ASC modela, saopćile su u petak da još uvijek nisu obaviještene o promjeni američkih planova. Bez izvodivog plana za međunarodne mirovne snage, povlačenje izraelskih trupa i opsežnu obnovu, Gaza bi nakon dvije godine razornog rata mogla ostati u političkoj i administrativnoj neizvjesnosti.

Neriješen status

Posrednici upozoravaju na mogućnost situacije “ni rata ni mira” u podijeljenoj Gazi, uz redovne izraelske napade, učvršćenu okupaciju, odsustvo palestinske samouprave i ograničenu obnovu domova i zajednica.

Formiranje međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) ključni je element Trumpovog “mirovnog plana”. Sjedinjene Države očekuju da će nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, koji bi tim snagama dao zvaničan mandat, biti usvojen početkom naredne sedmice, nakon čega bi trebali uslijediti konkretni planovi o angažmanu vojnika.

– Prvi korak je usvajanje rezolucije – rekao je američki zvaničnik. “Države neće dati čvrsta obećanja dok ne vide konačnu verziju usvojenog dokumenta.”

Trump je isključio mogućnost slanja američkih vojnika na teren radi pripreme za izraelsko povlačenje, kao i finansiranje obnove.

– Stav SAD je vrlo jasan: žele postaviti viziju, ali je neće platiti – rekao je jedan diplomatski izvor.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponavlja da Izrael nema namjeru ponovo okupirati ili upravljati Gazom, iako pojedini krajnje desničarski ministri u njegovoj koaliciji zagovaraju obnovu naselja ukinutih 2005. godine.

Hitna obnova

Potreba za obnovom je hitna, s obzirom na to da je više od 80 posto objekata u Gazi oštećeno ili uništeno u ratu, uključujući gotovo sve škole i bolnice, prema podacima UN-a.

Više od mjesec dana nakon početka primirja, Izrael i dalje ograničava pošiljke pomoći u Gazu, uključujući zabranu osnovnih artikala, poput šipki za šator, koje klasificira kao “dvojne namjene”, jer tvrdi da imaju potencijal da se koriste u vojne svrhe,pišu Vijesti

Gotovo 1,5 miliona Palestinaca čeka na smještaj za hitne slučajeve, a stotine hiljada drugih žive u šatorima bez pristupa osnovnim uslugama poput čiste vode. Gotovo svo stanovništvo – više od 2 miliona ljudi – nagurano je u crvenu zonu, pojas duž obale koji pokriva manje od polovine površine Gaze.

