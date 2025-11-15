Horor kod zubara: Život izgubila djevojčica (2), oglasio se njen otac

Dvogodišnja djevojčica preminula je u četvrtak navečer u stomatološkoj ordinaciji u Bukureštu nakon što je tijekom zahvata doživjela iznenadni kardiorespiratorni zastoj. Liječnici su više minuta pokušavali reanimirati dijete, no bez uspjeha. Policija je odmah pokrenula istragu kako bi se utvrdilo što je točno dovelo do tragedije.

Otac preminule djevojčice rekao je da je dijete trebalo obaviti dvije intervencije zbog karijesa te da su prethodni nalazi pokazali šest puta povišene vrijednosti jetrenih enzima. Djevojčica je u kliniku stigla s majkom, a prema informacijama iz istrage, bila je djelomično anestezirana kako bi se mogao izvesti zahvat, prenosi Dnevnik.hr.

“Morala je na dva tretmana korijenskog kanala. Pretrage koje je supruga poslala liječniku pokazale su da su vrijednosti jetre bile šest puta veće od dopuštenog. Liječnik joj je rekao da svejedno dođe. Nakon 20 minuta od sedacije dijete je doživjelo kardiorespiratorni zastoj, a obaviješteni smo tek nakon sat vremena. I hitna je stigla tek nakon sat vremena. Nisu nas pustili unutra četiri sata”, rekao je otac.

Naglasio je da djevojčica prije toga nije imala zdravstvenih problema: “Bila je potpuno zdrava”.

Na pitanje je li potpisao suglasnost za sedaciju, odgovorio je: “Da, na to vas natjeraju. Supruga je liječniku poslala poruke na WhatsAppu, rekla mu da bi bilo bolje odgoditi termin, ali on je rekao da dođemo, da je sve u redu. Bol je prevelika. Po mom mišljenju – ubili su je. Ne znam je li bila nesvijest, nepažnja…”

Nakon kardiorespiratornog zastoja pozvana je služba 112, a medicinski timovi pokušavali su oživiti djevojčicu, no nisu uspjeli. Ubrzo je proglašena mrtvom.

Policija je potvrdila da je dojavu primila u 19:30 te da je ophodnja odmah upućena na mjesto događaja. Tijelo djevojčice preuzet će sudska medicina, a uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije.

U klinici je trenutačno u tijeku očevid. Istražitelji prikupljaju medicinsku dokumentaciju, iskaze svjedoka i sve potrebne dokaze kako bi se utvrdilo je li pogreška osoblja, način primjene anestezije ili moguće neotkriveno zdravstveno stanje djeteta dovelo do kobnog ishoda, piše Digi24.

