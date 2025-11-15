Postignut je dogovor. Trump smanjuje carine Švicarskoj

Detalji postignutog sporazuma bit će objavljeni kasnije tijekom dana.

Lani višak u robnoj razmjeni od 38,3 milijardi dolara

Ranije je dužnosnik vlade u Bernu, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao da su švicarski dužnosnici predstavili plan za smanjenje i uklanjanje trgovinskog viška sa SAD-om, dodajući da američki dužnosnici očekuju značajno smanjenje švicarskih carina na američke proizvode, kao i smanjenje necarinskih barijera.

Švicarska je u 2024. godini imala višak u robnoj razmjeni sa SAD-om od 38,3 milijarde dolara, prema američkim službenim podacima.

Taj se iznos povećao na 55,7 milijardi dolara do srpnja ove godine, što prvenstveno odražava povećanje američkog uvoza iz Švicarske tijekom prvog tromjesečja, prije nego što je Trump uveo svoje “recipročne” carine početkom travnja.

