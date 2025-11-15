Trampov specijalni izaslanik planira sastanak sa zvaničnikom Hamasa

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) planira se uskoro sastati sa glavnim pregovaračem Hamasa Halilom al-Hajom (Khalilom al-Hayyom), prema izvještaju objavljenom u petak, javlja Anadolu.

Datum sastanka još nije finaliziran, objavio je “New York Times”, pozivajući se na dva anonimna izvora, koji su dodali da bi se planovi mogli promijeniti.

Pitanje primirja

Jedan od zvaničnika rekao je da Vitkof nastoji riješiti pitanje primirja u opkoljenom Pojasu Gaze koje je na snazi ​​od oktobra.

Sastanak bi “ilustrovao da gospodina Vitkofa ne odvraćaju izraelski i američki kritičari koji kažu da angažman SAD-a s Hamasom nudi grupi neopravdani legitimitet”, objavio je “New York Times”.

Ni Bijela kuća ni Hamas nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Prvi sastanak

Ali, ovaj sastanak neće biti prvi između Vitkofa i al-Haje. Prvi put su se sastali u oktobru prije potpisivanja sporazuma o prekidu vatre, a Vitkof je rekao da saosjeća s al-Hajom zbog njihovog zajedničkog iskustva gubitka sinova.

Vitkofov sin Endru (Andrew umro) je od predoziranja op​​​​​​​ioidima 2011. godine.

Himam al-Haja ubijen je u izraelskom napadu na Dohu, Katar, u septembru, s namjerom da se ubiju Halil al-Haja i drugi visoki zvaničnici Hamasa.

– Rekao sam mu da sam izgubio sina – rekao je Witkoff tokom intervjua za televizijsku emisiju “60 minuta” na CBS-u, “i da smo obojica članovi zaista lošeg kluba, roditelji koji su sahranili djecu”.

